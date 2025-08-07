Yanlış bilinen kanser efsanelerini uzmanlar anlattı

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve hakkında en çok yanlış bilginin dolaştığı hastalıklardan biri.

Sosyal medyadan kulaktan kulağa yayılan mitler, hem hastaların hem de sağlıklı bireylerin kafasını karıştırdı.

Uzmanlar, bilimsel araştırmalar ışığında bu yanlış inançları çürütüyor ve erken teşhisin önemini vurguladı.

Uzmanlar, kanserle ilgili doğru bilinen yanlışları masaya yatırdı.

Mit 1: Kanser Bulaşıcıdır

Toplumda sıkça duyulan “Kanser bulaşıcıdır” inanışı, tamamen bir efsane. Uzmanlar, “Kanserin kendisi bulaşıcı değildir. Ancak bazı virüsler, örneğin Hepatit B, Hepatit C ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV), belirli kanser türlerinin riskini artırabilir. Bu virüslerin bulaşması, kanserin değil, yalnızca risk faktörünün yayılması anlamına gelir” dedi.

Dr. Siddhartha Mukherjee, Pulitzer ödüllü kitabı The Emperor of All Maladies’te, kanserin biyolojik bir süreç olduğunu ve kişiden kişiye bulaşmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, enfeksiyon kaynaklı kanserler küresel kanser vakalarının sadece %16-18’ini oluşturdu.

Mit 2: Şeker Tüketimi Kanseri Besler

“Şeker yememelisin, kanseri beslersin” sözü, kanser hastalarının en sık duyduğu yanlışlardan biri.

Uzmanlar, bu inanışın bilimsel bir temeli olmadığını vurguladı:

“Kanser hücreleri, normal hücreler gibi enerji için şeker kullanır. Ancak şeker tüketiminin kanseri büyüttüğüne ya da şekersiz diyetin kanseri iyileştirdiğine dair hiçbir bilimsel kanıt yok.”

Nature dergisinde yayımlanan bir çalışma, şeker tüketiminin kanser hücrelerinin büyümesini doğrudan hızlandırmadığını, ancak aşırı şekerli diyetin obeziteye yol açarak dolaylı olarak bazı kanser türlerinin riskini artırabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, dengeli bir diyetin önemine dikkat çekiyor ve şekerin tamamen kesilmesinin gereksiz olduğunu belirtti.

Mit 3: Biyopsi ve Ameliyat Kanseri Yayır

“Bıçak değerse kanser yayılır” korkusu, birçok hastanın biyopsi ya da cerrahi tedaviden kaçınmasına neden oluyor. Prof. Dr. Öven, bu inanışın bilimsel dayanağı olmadığını vurguladı:

“Biyopsi, kesin kanser tanısı için tek yöntemdir ve doğru yapıldığında kanserin yayılmasına neden olmaz.”

Amerikan Kanser Derneği (ACS), biyopsi ve cerrahi işlemlerin kanser hücrelerini yaydığına dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Dr. Mukherjee, biyopsinin yalnızca tanıyı netleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda genetik testlerle kişiselleştirilmiş tedavilere olanak sağladığını ifade etti.

Mit 4: Kanser Her Zaman Ölümcüldür

Kanserin her zaman ölümle sonuçlandığı düşüncesi, hastaları umutsuzluğa sürükledi.

Uzmanlar, “Erken teşhis edilen kanser türlerinde, örneğin meme, prostat ve kolon kanserlerinde, tedavi başarısı %90’ın üzerine çıkabiliyor” dedi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırma, akıllı ilaçlar ve immünoterapi gibi yenilikçi tedavilerin, ileri evre kanserlerde bile uzun süreli sağkalım sağladığını ortaya koydu.

Mit 5: Bitkisel Ürünler Kanseri Tedavi Eder

Zerdeçal, çörek otu yağı ya da diğer bitkisel kürlerin kanseri tedavi edebileceği iddiası, hastaları bilimsel tedavilerden uzaklaştırabiliyor.

Dr. Mukherjee, bitkisel tedavilerin destekleyici olarak kullanılabileceğini, ancak asla ana tedavinin yerini alamayacağını vurguladı.

Journal of Clinical Oncology’de yayımlanan bir makale, doktor kontrolü olmadan kullanılan bitkisel ürünlerin karaciğer ve böbrek hasarına yol açabileceğini gösterdi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, kanserle mücadelede en önemli silahın erken teşhis olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, meme kanseri özelinde, “40 yaşından itibaren düzenli mamografi, erken teşhiste hayati önem taşıyor” dedi.

WHO, kanser tarama programlarının meme, kolon ve rahim ağzı kanserlerinde mortaliteyi %30-50 oranında azalttığını bildirdi.

Kanserle ilgili mitler, yalnızca hastaları değil, sağlıklı bireyleri de yanlış yönlendirebiliyor.

Uzmanlar, güvenilir kaynaklardan bilgi alınmasını ve onkoloji uzmanlarının önerilerine uyulmasını tavsiye etti.