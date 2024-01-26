Yanlış etiket basılan kurabiyeden yiyince şoka girerek öldü

11 Ocak’ta Connecticut eyaletinde bir sosyal etkinliğe katılan Baxendale, Stew Leonard’s süpermarketinden satın aldığı Vanilyalı Florentine kurabiyesine karşı şiddetli alerjik reaksiyon gösterdi ve anafilaktik şoka girdi.

AİLE DAVA AÇTI: PERVASIZ DAVRANIŞ

Baxendale’in ailesi, kurabiyenin üreticisi Cookies United ve satıcısı Stew Leonard’s’a dava açtı.

Ailenin avukatı Marijo Adimey, kurabiyenin ambalajında yer fıstığı bulunduğu açıklanmaması sebebiyle “üreticinin ve/veya satıcıların ağır ihmali ve pervasız davranışının” gün yüzüne çıktığını ifade etti. Adimey, “Etiketteki açıklamadaki bu başarısızlık, bu yıkıcı ancak önlenebilir sonuca yol açtı” dedi.

MARKET VE ÜRETİCİ BİRBİRİNİ SUÇLADI

Stew Leonard’s, kurabiyenin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapıldığına dair kendisine bilgi gelmediğini iddia etti. Şirketin sahibi ve CEO’su Stew Leonard Jr., “Ailemle birlikte buradayım ve hepimiz yıkılmış durumdayız, çok üzgünüz. O ailenin şu anda nasıl hissettiğini tahmin edebiliyorum” diye konuştu.

Öte yandan Cookies United, içerikteki değişikliği Baxendale’in ölümünden aylar önce süpermarkete bildirdiğini ileri sürdü.

HAYALİ İÇİN ABD’YE GELMİŞ

Baxendale, profesyonel bir dansçı olma hayaliyle altı yıl önce Birleşik Krallık’tan New York’a taşınan Manchester’lı genç kız, Ailey School’da burslu öğrenci olarak eğitim almak için ABD’ye gelmişti.

Baxendale, New York Moda Haftası’nda sahnede boy göstermiş ve Lincoln Center’da dans prodüksiyonlarında bulunmuştu.