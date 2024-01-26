Yanlış etiket basılan kurabiyeden yiyince şoka girerek öldü

Kaynak: Patronlar Dünyası
Yanlış etiket basılan kurabiyeden yiyince şoka girerek öldü
ABD’nin New York şehrinde yaşayan 25 yaşındaki profesyonel dansçı Órla Baxendale, yer fıstığı içeren ve yanlış etiketlenmiş bir kurabiyeyi yemesi sonucu öldü.

11 Ocak’ta Connecticut eyaletinde bir sosyal etkinliğe katılan Baxendale, Stew Leonard’s süpermarketinden satın aldığı Vanilyalı Florentine kurabiyesine karşı şiddetli alerjik reaksiyon gösterdi ve anafilaktik şoka girdi.

gencdansci3.jpg

AİLE DAVA AÇTI: PERVASIZ DAVRANIŞ

Baxendale’in ailesi, kurabiyenin üreticisi Cookies United ve satıcısı Stew Leonard’s’a dava açtı.
Ailenin avukatı Marijo Adimey, kurabiyenin ambalajında yer fıstığı bulunduğu açıklanmaması sebebiyle “üreticinin ve/veya satıcıların ağır ihmali ve pervasız davranışının” gün yüzüne çıktığını ifade etti. Adimey, “Etiketteki açıklamadaki bu başarısızlık, bu yıkıcı ancak önlenebilir sonuca yol açtı” dedi.

gencdansci4.jpg

MARKET VE ÜRETİCİ BİRBİRİNİ SUÇLADI

Stew Leonard’s, kurabiyenin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapıldığına dair kendisine bilgi gelmediğini iddia etti. Şirketin sahibi ve CEO’su Stew Leonard Jr., “Ailemle birlikte buradayım ve hepimiz yıkılmış durumdayız, çok üzgünüz. O ailenin şu anda nasıl hissettiğini tahmin edebiliyorum” diye konuştu.

gencdansci5.jpg

Öte yandan Cookies United, içerikteki değişikliği Baxendale’in ölümünden aylar önce süpermarkete bildirdiğini ileri sürdü.

gencdansci6.jpg

HAYALİ İÇİN ABD’YE GELMİŞ

Baxendale, profesyonel bir dansçı olma hayaliyle altı yıl önce Birleşik Krallık’tan New York’a taşınan Manchester’lı genç kız, Ailey School’da burslu öğrenci olarak eğitim almak için ABD’ye gelmişti.

gencdansci7.jpg

Baxendale, New York Moda Haftası’nda sahnede boy göstermiş ve Lincoln Center’da dans prodüksiyonlarında bulunmuştu.

gencdansci8.jpg

gencdansci22.jpg

Son Haberler
İsrail bürokrasisi Netanyahu'ya kazan kaldırdı Gündem
İsrail bürokrasisi Netanyahu'ya kazan kaldırdı
Güzellik uğruna yüzlerine ne süreceklerini şaşırdılar: Şimdi de gündem "Erkek Menisi" Video
Güzellik uğruna yüzlerine ne süreceklerini şaşırdılar: Şimdi de gündem "Erkek Menisi"
Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri 3 adımda sıraladı Ekonomi
Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri 3 adımda sıraladı
Konyaspor'dan Umut Bozok açıklaması Spor
Konyaspor'dan Umut Bozok açıklaması
Tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü Gündem
Tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü
Düzce’de uyuşturucu satıcılarına operasyon Yerel Haberler
Düzce’de uyuşturucu satıcılarına operasyon
Türkiye'ye silah ambargosu kalkıyor. İsveç'in NATO üyeliği onaylandı Gündem
Türkiye'ye silah ambargosu kalkıyor. İsveç'in NATO üyeliği onaylandı