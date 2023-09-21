Yanlış hazırlanan okul çantaları nelere neden olur

Bilinçsiz kullanılan okul çantası çocuğunuzun gelişimini nasıl etkiler? İşte, yanıtı...

Yanlış hazırlanan okul çantaları nelere neden olur

Çocuğunuza okul çantası alırken boyuna, kilosuna, yaşına uygun olanı tercih etmelisiniz. Yanlış okul çantası seçimi çocuğunuzda duruş bozukluğuna ve ağrılara neden olabilir.

İDEAL OKUL ÇANTASI NASIL OLMALI?

Çocuğunuza okul çantası seçerken görselliğinden çok hafif olmasına dikkat etmelisiniz. Her türlü aksesuarın çanta ağırlığını artıracağını unutmayın.

Çocuğunuzun bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantaları tercih etmelisiniz. Daha aşağıda olması beline fazla ağırlık yaratabilir.

Çocuğunuzun çantayı düzgün taktığına emin olmalısınız ve tek taraflı kullanmasına izin vermemelisiniz. Sırt bağları ise ne çok gevşek ne de çok sıkı olmalı.

Kitap ve defterleri çanta içinde dengeli olacak şekilde yerleştirin. Arka ve orta gözlerini daha ağır malzemeler için kullanılmasını sağlayın.

Ebeveyn olarak haftada bir gün çocuğunuzun okul çantasını boşaltıp, gereksiz taşınan malzemelerin çıkarılmasını sağlayın.

Okul çantasında pedler ile desteklenen bel ve omuz kısmı, bu bölgelere binen yükü azaltmaya yardımcı olur.

Daha büyük çocuklarda ekstra bel kemeri bele binen ağırlığı azaltmada faydalı olabilir.

Tekerlekli çantalar, çekerek taşımaya yardımcı olacağı için çocuğunuzun yükünü azaltma da daha faydalı olur.

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