Minimal invaziv estetik prosedürlerin popülaritesindeki artışla birlikte, dermal dolgu uygulamalarındaki yanlış ve yetersiz tekniklerin sebep olduğu ciddi komplikasyonlar uluslararası bilim dünyasının gündemine oturdu. Özellikle enjeksiyonun anatomik bilgi eksikliğiyle yapılması ve kan damarlarına isabet etmesi, geri dönüşü olmayan hasarlara ve hatta can kaybına neden oldu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yetkisiz kişilerce ve steril olmayan ortamlarda yapılan işlemlerin körlükten ölüme kadar varan ciddi riskleri olduğunu açıkladı.

BİLİMSEL VERİLERLE KOYU RİSK TABLOSU

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan uyarılarda ve saygın tıp dergilerinde yayımlanan bilimsel araştırmalarda, dermal dolguların en ciddi komplikasyonunun, dolgu maddesinin kan damarı içine yanlışlıkla zerk edilmesi sonucu oluşan vasküler oklüzyon (damar tıkanıklığı) olduğu netleşti. Uzmanlar bu durumun, kan akışının kesilmesiyle nekroz adı verilen doku ölümüne, en kötü senaryoda ise körlüğe veya felce yol açtığını ifade etti.

Cleveland Clinic'ten Plastik Cerrah Dr. James Stuzin, bu tehlikeyi şu sözlerle ifade etti:

"Dolgu maddesinin arter içine girmesiyle oluşan vasküler kompromizasyon, dakikalar içinde müdahale gerektiren tıbbi bir acil durumdur. Tedavideki gecikme, kalıcı yara izi, doku kaybı ve hatta ölüme neden oldu."

YETKİSİZ UYGULAYICILAR RİSKİ KATLADI

Araştırmalar, dermal dolgu komplikasyonlarının büyük bir bölümünün, medikal eğitimi veya yeterli deneyimi bulunmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalardan kaynaklandığını gösterdi.

Birleşik Krallık'ta yayımlanan bir rapora göre, komplikasyonların yüksek bir yüzdesi, düzenlenmemiş güzellik uzmanları tarafından yapılan işlemlerden kaynaklandı.

Londra'daki önde gelen bir kozmetik dermatoloji uzmanı olan Dr. Tapan Patel, yaptığı açıklamada, "Yüz anatomisi son derece karmaşıktır; sayısız kritik damar ve sinir barındırır. Bu işlemleri gerçekleştiren kişinin sadece ürünü değil, aynı zamanda olası komplikasyonları tanıma ve yönetme yeteneğine sahip olması hayati önem taşıdı. Uygulamanın, uygun bir ortamda ve sadece lisanslı hekimlerce gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi." ifadelerini kullandı.

KALICI HASARLAR VE UZUN VADELİ YAN ETKİLER

Doku ölümü ve körlük gibi akut sonuçların yanı sıra, bilim insanları uzun vadeli riskler konusunda da endişelerini dile getirdi. FDA verilerine göre, dolgu maddesinin enjeksiyon bölgesinden yüzün diğer bölgelerine kayması (filler migrasyonu), enjeksiyon bölgesinde vücudun yabancı maddeye tepkisi olarak oluşan sert yumrular (granülomlar) ve alerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler de görüldü. Bu tür uzun süreli komplikasyonların cerrahi müdahale veya tekrarlayan tedaviler gerektirdiği bildirildi.

Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD) üyesi Dr. Amy Taub, hastaları potansiyel tehlikelere karşı uyararak, "Dolgu uygulamaları sonrasında uzun süreli şişlik, kızarıklık veya ağrı gibi belirtiler yaşayan kişilerin, derhal bir dermatolog veya plastik cerraha başvurması kritik öneme sahiptir" şeklinde konuştu.