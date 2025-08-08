Yanlış klima kullanımı burun kanamasına yol açabiliyor

Burun kanaması, özellikle yaz mevsiminde oldukça sık görülen ancak kaygı verici gibi görünse de çoğunlukla ciddi olmayan bir durum olarak biliniyor. Burun içindeki kılcal damarlar oldukça hassas olduğu, sıcak hava, kuru ortam, burna darbe alınması, karıştırılması ya da tansiyon artışı gibi nedenlerle kolayca kanayabildiği ifade edildi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, burun kanamalarının yüzde 90'ının hafif seyirli olup genellikle kendiliğinden sona erdiğini, yaklaşık yüzde 10'unun ise tansiyon yükselmesi gibi ciddi rahatsızlıkların habercisi olabileceğine vurgu yaparak uyarı ve önerilerde bulundu.

Burun kanamalarının ‘ön burun kanaması’ ve ‘arka burun kanaması’ olarak ikiye ayrıldığını belirten Arslanhan, "Burnu besleyen damarların burun deliğine yaklaşık 1 santim mesafede olması nedeniyle, travma, bir cisim veya parmak sokulması, mukoza kuruluğu gibi yerel nedenlerle meydana gelen kanamalar ön burun kanamaları olarak adlandırılır. Genellikle daha hafif ve kolay kontrol altına alınabilen bu çeşit kanamalar, toplumda en sık rastlanan burun kanaması türüdür.

Öte yandan, arka burun kanamaları ise burnun daha derin bölgelerindeki damarların çatlamasıyla meydana gelir ve genellikle ileri yaşlarda, yüksek tansiyon veya kafa içi tümörler gibi altta yatan sağlık problemlerine bağlı olarak gelişir. Arka burun kanamaları daha şiddetli olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir" dedi.

KLİMA KULLANIMI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen klimaların ortam havasını kurutarak solunan havanın da nem oranını düşürdüğüne dikkat çeken Dr. Arslanhan, şöyle konuştu:

"Bu durum, burun mukozasının kurumasına ve yüzeysel damarların hassaslaşarak çatlamasına neden olabilir. Sonuç olarak burun kanamaları meydana gelebilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için klimalar bilinçli kullanılmalı; bulunduğunuz ortam zaman zaman havalandırılmalı ve nem dengesi korunmalıdır. Özellikle klima kullanılan odalarda pencerenin bir miktar açık bırakılması, hava sirkülasyonu ve nem açısından fayda sağlar. Burun kanamasını önlemek amacıyla, burun içinde kuruluk hissedildiğinde nemlendirici burun damlaları kullanılabilir.”