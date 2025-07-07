Yanlış müdahale kronik probleme çeviriyor! Uzmanlar uyardı

İdrar yolunun daralması olarak bilinen üretra darlığı, doğru tedavi edilmediğinde hastaların hayatını derinden etkileyen kronik bir probleme dönüşebiliyor.

Üroloji uzmanları, yanlış müdahalelerin bu rahatsızlığı sosyal yaşamı kısıtlayan bir prangaya çevirdiğini belirtti.

Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle bu sorunun üstesinden gelinebileceği vurgulanırken, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, açık üretroplasti yönteminin kalıcı çözüm sunduğunu ortaya koydu.

Üroloji Uzmanları, üretra darlığının basit bir idrar yolu rahatsızlığı olmadığını, eksik ya da yanlış müdahalelerle ömür boyu süren bir sağlık sorununa dönüşebileceğini ifade ederek, “Üretra, mesaneden idrarı dışarı taşıyan bir borudur. Bu kanalın daralması, idrar akışını zorlaştırarak hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. En yaygın nedenler arasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, fiziksel travmalar ve kateter gibi yabancı cisimlerin uzun süreli kullanımı yer alıyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Üretra darlığı, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor; çünkü erkek üretrası yaklaşık 18-20 cm iken, kadınlarda bu uzunluk sadece 4 cm civarında.

Amerikan Üroloji Derneği’nin (AUA) raporuna göre, üretra darlığı vakalarının %70’i erkeklerde ortaya çıkıyor ve bunların büyük kısmı 50 yaş üstü bireylerde tespit ediliyor. Ancak genç erkeklerde de travma veya enfeksiyon kaynaklı darlıklar görülebildi.

Uluslararası bir çalışmada, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Richard A. Santucci, üretra darlığının tekrarlayan endoskopik müdahalelerle tedavi edilmeye çalışılmasının, darlığın daha da kötüleşmesine yol açabileceğini belirtti. Santucci, “Endoskopik yöntemler kısa vadeli rahatlama sağlayabilir, ancak darlık tekrarladığında açık üretroplasti en etkili çözüm. Bu yöntemde, daralmış bölge tamamen çıkarılıyor ve sağlam dokular birbirine bağlanıyor. Uzun darlıklarda ise ağız mukozasından alınan yama kullanılıyor” dedi.

Araştırmalar, açık üretroplastinin başarı oranının %85-90’lara ulaştığını gösterdi.

YANLIŞ MÜDAHALELER NEDEN RİSKLİ?

Uzmanlar, endoskopik yöntemlerin sık tekrarlayan darlıklarda yetersiz kaldığını ve bu tür müdahalelerin doku hasarını artırabileceğini vurgulayarak, “Eğer bir darlık endoskopik tedaviden sonra tekrarlıyorsa, açık üretroplasti kaçınılmazdır. Tedavi, hastanın yaşı, darlığın yeri ve uzunluğu gibi faktörlere göre şekilleniyor” dedi.

Yanlış veya eksik müdahaleler, idrar yolunda kalıcı hasarlara, böbrek fonksiyon bozukluklarına ve hatta idrar yapamama gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Dr. Suresh Bhagat ise üretra darlığının bitkisel yöntemlerle tedavi edilemeyeceğini ve geciken tedavilerin böbrek sağlığını riske attığını belirterek, “Tedavi edilmediğinde, üretra darlığı idrarın mesanede birikmesine ve böbrek fonksiyonlarının zarar görmesine neden olabilir. Erken müdahale, komplikasyonları önlemede kritik” dedi.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu alanda erken ve doğru müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.