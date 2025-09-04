Yanlış sülük tedavisi canından ediyordu

65 yaşındaki KetevanNadiradze, boyun kısmındaki şişlikleri azaltmak için ülkesinde kendisine sülük tedavisi uyguladı. Bu işlemin ardından bedenine mikrop bulaşan Ketevan Nadiradze'nin hayati fonksiyonları zayıfladı. Vücudunu saran enfeksiyona bağlı zatürre nedeniyle uzun bir süre solunum makinesi ile nefes alan Nadiradze, son çare olarak Medicana International Samsun Hastanesi'ne getirildi. Burada 4 farklı uzman hekimin 7 ayrı ameliyatı ile 40 günlük tedaviye alınan Nadiradze, ölüm eşiğinde bir durumdayken geldiği hastaneden iyileştirilmesi sonucunda pasta kesilerek sağlıklı bir biçimde uğurlandı.