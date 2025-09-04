Yanlış sülük tedavisi canından ediyordu

Kaynak: İHA
Yanlış sülük tedavisi canından ediyordu

Yurt dışında hijyenik olmayan ortamda kendisine medikal olmayan sülük tedavisi yapan Gürcü hasta ölmek üzereyken getirildiği Samsun'da 4 ayrı branştan hekimlerin 7 farklı operasyonuyla 40 günde sağlığına kavuşturularak taburcu edildi.

65 yaşındaki KetevanNadiradze, boyun kısmındaki şişlikleri azaltmak için ülkesinde kendisine sülük tedavisi uyguladı. Bu işlemin ardından bedenine mikrop bulaşan Ketevan Nadiradze'nin hayati fonksiyonları zayıfladı. Vücudunu saran enfeksiyona bağlı zatürre nedeniyle uzun bir süre solunum makinesi ile nefes alan Nadiradze, son çare olarak Medicana International Samsun Hastanesi'ne getirildi. Burada 4 farklı uzman hekimin 7 ayrı ameliyatı ile 40 günlük tedaviye alınan Nadiradze, ölüm eşiğinde bir durumdayken geldiği hastaneden iyileştirilmesi sonucunda pasta kesilerek sağlıklı bir biçimde uğurlandı.

Son Haberler
Portekiz'de tramvay kazası: 15 ölü
Portekiz'de tramvay kazası: 15 ölü
Yanlış sülük tedavisi canından ediyordu
Yanlış sülük tedavisi canından ediyordu
4 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
4 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü
Simit zammına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
Simit zammına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama