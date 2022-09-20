Yıldız golcünün futbol hayatı bitiyormuş. Yanlış tedavi ve skandal yaratan gerçek

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Bu mağlubiyetin ardından Alanyaspor'da forma giyen genç golcü Erencan Yardımcı hakkında kulüpten flaş bir bilgi öğrenildi.

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan ve son olarak Eyüpspor'dan kiralık olarak Alanyaspor'a transfer olan golcünün Eyüpspor'da oynadığı dönemde doktorlar tarafından yanlış tedavi edildiği ve neredeyse futbol hayatının biteceği belirtildi.

Daha sonra yurtdışına gönderilen futbolcunun Almanya'da tedavi olduğu öğrenildi.

ERENCAN YARDIMCI KİMDİR?

Erencan Yardımcı 4 Şubat 2002 tarihinde Kocaeli'nde doğmuştur. Santrfor mevkisinde oynayan futbolcu Eyüpspor'dan kiralık olarak Alanyaspor'da forma giymektedir.