Yanlış teşhis koyan kliniğe rekor ceza

Kaynak: AA
Yanlış teşhis koyan kliniğe rekor ceza

ABD'nin New Mexico eyaletindeki "NuMale" isimli erkek sağlığı kliniğine, yanlış teşhis koyması sebebiyle 412 milyon dolardan fazla para cezası kesildi.

"NuMale" isimli erkek sağlığı kliniğine hastaya yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla dava açıldı.

New Mexico'da faaliyet gösteren "NuMale"in, 2017'de "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvuran bir kişiye "yanlış tedavi" uyguladığı iddiasına ilişkin davada jüri kararını açıkladı.

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YANLIŞ TEDAVİYE 412 MİLYON DOLAR CEZA

Kliniğin, "hileli ve ihmalkar" davranışlarının zarara sebep olduğunu belirten jürinin kararı doğrultusunda, şirketin davacıya 412 milyon dolardan daha fazla ödeme yapmasına hükmedildi.

Davacının avukatlarından Nick Rowley, şirketin "yaşlıları dolandırarak milyonlar kazanmak için hileli bir plan" kurduğunu savundu.

EN YÜKSEK MİKTARDA CEZA

Avukatlar, yapılacak eklentilerle ödenecek tazminat toplamının ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceğini ifade etti.

Söz konusu davacı 2017'de kliniğe "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvurmuş ve "invaziv erektil disfonksiyon" tedavisi almıştı.

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