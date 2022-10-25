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O meyve yanlış yenilince hastanelik ediyor

Uzmanlarca kalp ve damar hastalıklarına karşı etkili olduğu söylenen alıç meyvesi fazla tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Zararlarını Prof. Dr. Namık Özkan şöyle açıklıyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 13:15
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Yanlış tüketilince hastanelik ediyor

O meyve yanlış yenilince hastanelik ediyor
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, alıç meyvesi ile ilgili açıklarda bulundu. Özkan şunları söyledi:

"ALICIN ÇEKİRDEĞİ TÜKETİLMELİ"
 

"Bu çekirdekler midede bir çekirdek oluşturup etrafında diğer gıdaların birikmesine ve taşlaşmasına sebep olabiliyor. Bu durumda da bağırsak tıkanmasına kadar giden sonuçlara neden olabiliyor. Genellikle hastalar karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlerle geliyor. Öncelikle biz bunu endoskopiyle parçalayıp küçük parçalar haline getirip normal yoldan atılmasına çalışıyoruz. Ancak bazen bu mümkün olmayabiliyor. Endoskopi ile ağzından çıkartmak gerekebiliyor. Hatta daha ileri dönemlerde eğer ince bağırsağa geçmiş ve ince bağırsakta bir yeri tıkamışsa ameliyatla bunu çıkartmak gerekebiliyor. Özellikle ince bağırsağı tıkamış ve hasta gelmekte geç kalmışsa bağırsağın bir kısmını almak dahi gerekebiliyor. Yaşlılar, takma dişi olanlar iyi çiğnemeden ve çekirdekleriyle yiyorlar. Bu nedenle çekirdeklerinin yenmemesini yerken de iyice çiğneyerek yenmesini öneriyoruz. ve miktarda mümkün olduğu kadar az tutmak lazım. Tadımlık yemek gerekiyor. Geçen yıl 8-10 tane bu şekilde hastamız oldu. Hatta 3 hastamızı ameliyat etmek zorunda kaldık".

Prof. Özkan, özellikle mide bağırsak ameliyatı geçirmiş olanların daha da dikkatli olması gerektiğinin altını çizerken, "Onlarda da bazen yapışıklıklar olabiliyor. O tür hastalar bu iş için daha da riskli hale geliyor. Bu nedenle çekirdeklerini yememek gerekiyor" şeklinde konuştu.

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