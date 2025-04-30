Yanlış tüketim hayatınızı karartmasın! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarısı

Son yıllarda “süper gıda” olarak ünlenen chia tohumları, lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidan içeriğiyle sağlıklı beslenme trendlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak kardiyoloji ve beslenme uzmanları, bu minik tohumların bilinçsizce tüketildiğinde hastanelik edebilecek riskler taşıdığını vurguladı.

Bilimsel araştırmalar, chia tohumlarının faydalarının yanı sıra yanlış kullanımın sindirim sorunları, alerjik reaksiyonlar ve hatta boğulma tehlikesi oluşturabileceğini gösterdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: CHİA’NIN İKİ YÜZÜ

Chia tohumları (Salvia hispanica), yüksek lif, omega-3 yağ asidi (ALA) ve protein içeriğiyle dikkat çekti.

Current Problems in Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, chia tohumlarının kan şekeri ve kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını desteklediğini ortaya koydu. Aynı çalışma, tohumların yüksek lif içeriğinin kolesterol seviyelerini düşürebileceğini ve diyabet yönetiminde olumlu etkiler sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, Molecules dergisinde yayımlanan bir makale, chia tohumlarının irritabl bağırsak sendromu gibi sindirim sorunlarını hafifletebileceğini ve bağırsak sağlığını desteklediğini vurguladı.

Ancak, bu faydaların gölgesinde ciddi riskler de var. Journal of Functional Foods’ta yer alan bir araştırma, chia tohumlarının aşırı tüketiminin kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi sindirim sorunlarına yol açabileceğini gösterdi. Tohumların suyla temas ettiğinde hacimlerinin 10-12 katına kadar genişlemesi, kuru tüketimde boğulma riskini artırdı.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir vaka çalışması, kuru chia tohumlarının boğaza takılarak acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumu tetiklediğini bildirdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: “MUCİZEVİ DEĞİL, DİKKATLİ TÜKETİLMELİ”

Londra’daki King’s College’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Bennett, chia tohumlarının sağlık açısından değerli olduğunu ancak abartılmaması gerektiğini belirterek, “Chia, lif ve omega-3 açısından zengin, ancak bir ilaç değil. Günde 1-2 yemek kaşığından fazla tüketmek, özellikle hassas sindirim sistemi olanlarda ciddi rahatsızlıklara yol açabilir” dedi. Bennett, tohumların mutlaka sıvıyla karıştırılarak jel kıvamına getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Deepak Bhatt, chia tohumlarının kalp sağlığına faydalarını doğrulasa da, kan sulandırıcı ilaç kullananlar için risk oluşturabileceğini belirterek, “Chia, doğal bir kan inceltici gibi davranabilir. Bu ilaçlarla birlikte tüketildiğinde kanama riskini artırabilir. Doktor onayı olmadan yüksek miktarda tüketilmemeli” dedi.

YANLIŞ TÜKETİM: HASTANELİK EDEN HATALAR

Chia tohumlarının en büyük tehlikesi, kuru halde tüketilmesi. Uzmanlar, tohumların su veya süt gibi bir sıvıda en az 10-15 dakika bekletilerek jel kıvamına getirilmesi gerektiğini belirtti. Kuru tüketim, boğazda tıkanıklığa ve hatta boğulma riskine yol açabilir. Ayrıca, yüksek lif içeriği nedeniyle aşırı tüketim, Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak rahatsızlıklarını tetikleyebildi.

İzmir’de yayımlanan bir haberde, yanlış chia tohumu tüketimi nedeniyle acil servise başvuran hasta sayısında artış olduğu bildirildi. Dr. Ahmad Salhab, “Chia tohumlarının faydalarından yararlanmak için bilinçli tüketim şart. Önceden ıslatılmadan yenmemeli ve bol su içilmeli” dedi.

DOĞRU TÜKETİM İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, chia tohumlarının güvenli ve etkili bir şekilde tüketilmesi için şu önerilerde bulundu:

Doğru Miktar: Günde 1-2 yemek kaşığı (10-20 gram) yeterlidir. Daha fazlası sindirim sorunlarına yol açabilir.

Islatma: Tohumları su, süt veya yoğurtta 10-15 dakika bekletin. Chia pudingi veya smoothie’ler popüler seçenekler.

Bol Su: Yüksek lif içeriği nedeniyle tüketim sırasında ve sonrasında bol su içilmeli.

Doktor Onayı: Diyabet, hipertansiyon veya kan sulandırıcı ilaç kullananlar, chia tohumunu diyetlerine eklemeden önce doktorlarına danışmalı.

Çocuklar ve Hamileler: 5 yaş altı çocuklara ve hamile kadınlara önerilmiyor.

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TOPLUMDA YANKI VE GELECEK ARAŞTIRMALAR

X platformunda, chia tohumlarıyla ilgili tartışmalar yoğun. Kullanıcılar, “Chia pudingi harika ama fazla yedim, midem altüst oldu” veya “Bu tohumlar gerçekten mucize mi, yoksa abartılıyor mu?” gibi yorumlarla deneyimlerini paylaştı. Ancak, uzmanlar sosyal medyadaki abartılı iddialara karşı temkinli olunmasını önerdi.

Bilim dünyası, chia tohumlarının uzun vadeli etkilerini araştırmaya devam ediyor. 2025’te başlaması planlanan bir Oxford Üniversitesi çalışması, chia tohumlarının kanser önleme ve bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerini inceleyecek. Dr. Barbara Casadei, “Chia, sağlıklı bir diyete katkı sağlayabilir, ancak her şeyde olduğu gibi denge önemli” dedi.

Chia tohumları, doğru kullanıldığında sağlık için güçlü bir destek sundu. Ancak, bilinçsiz tüketim, süper gıdanın süper bir soruna dönüşmesine neden olabilir. Vücudunuzu dinleyin ve bu minik tohumları büyük bir dikkatle tüketin.