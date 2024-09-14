Yanlışlıkla Türk bayrağı astılar '4 kişi tutuklandı'

Tunus‘ta devlet demiryolu işletmesinde yanlışlıkla Türk bayrağı asılması ülkede büyük gündem oldu. Olay üzerine dört kişi tutuklandığı yetkililer tarafından açıklandı.

Tunus’ta, Türk bayrağı gerilimi gündem oldu. Devlet demiryolu işletmesi olan SNCFT tarafından kullanılan bir binaya Tunus bayrağı yerine yanlışlıkla Türk bayrağı asıldı. Bir anda ülkenin gündemi değişirken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrası savcılık soruşturma başlattı ve 4 kişiyi gözaltına alındı.

KURUMDAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Tartışmaların odağında olan SNCFT, satın aldığı yeni Tunus bayraklarının arasına “yabancı bir bayrağın” karıştığını söyleyerek özür diledi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi;

“Ulusal bayrağın göndere çekilmesi egemenliğin ve ulusal birliğin asil bir sembolüdür ve bu sembolizmi ihlal eden herhangi bir davranışa hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez”

Ayrıca milliyetçiliği körüklemekle suçlanan Cumhurbaşkanı Kais Saied, bir spor müsabakasında bayrağın düzgün şekilde gösterilmediğinden dolayı Tunus yüzme milli takımının dağıtılması emrini vermişti.