Yann Sommer gerçeği! Galatasaray transferinden neden vazgeçti?

Kaynak: Haber Merkezi
Yann Sommer gerçeği! Galatasaray transferinden neden vazgeçti?

Galatasaray'ın Inter'in tecrübeli kalecisi Yann Sommer'i transfer etmekten neden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fernando Muslera’nın yerine Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Inter kalecisi Yann Sommer için girişimlerini neden sonlandırdığını yazdı.

ANLAŞMAK ÜZERELERDİ

Tutto Mercato Web’in haberine göre; Galatasaray, transferin öncelikli hedefi olan Sommer’den yaşı sebebiyle vazgeçti. Inter’in, 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli file bekçisi için 7 milyon Euro bonservis talep ettiği ancak sarı-kırmızılıların bu bedeli ödemeyerek transferden çekildiği aktarıldı.

SOMMER’İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Yann Sommer, kalesinde 6 gol gördü. İsviçreli kaleci yalnızca 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

Son Haberler
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi: 1 saatte söndü
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
Köpekler Paddle Board’da: Gemiyatağı Koyu’nda deniz keyfi!
Köpekler dalgaların üzerinde: İlgi odağı oldular!