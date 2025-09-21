Yann Sommer gerçeği! Galatasaray transferinden neden vazgeçti?

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fernando Muslera’nın yerine Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Inter kalecisi Yann Sommer için girişimlerini neden sonlandırdığını yazdı.

ANLAŞMAK ÜZERELERDİ

Tutto Mercato Web’in haberine göre; Galatasaray, transferin öncelikli hedefi olan Sommer’den yaşı sebebiyle vazgeçti. Inter’in, 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli file bekçisi için 7 milyon Euro bonservis talep ettiği ancak sarı-kırmızılıların bu bedeli ödemeyerek transferden çekildiği aktarıldı.

SOMMER’İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Yann Sommer, kalesinde 6 gol gördü. İsviçreli kaleci yalnızca 1 maçta kalesini gole kapatabildi.