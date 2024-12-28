Yannick Chabloz 25 yaşında kariyerini sonlandırdı

İsviçre kayak dünyası, genç yaşına rağmen büyük başarılar elde etmiş olan Yannick Chabloz’un ani vedasıyla sarsıldı. Henüz 25 yaşında olan sporcu, fiziksel ve mental sebeplerle profesyonel spor kariyerini noktaladığını açıkladı. Swiss-Ski tarafından yapılan duyuruda Chabloz, “Maalesef, bedenim ve zihnim bu seviyede bir sporun gerektirdiği çabayı artık kaldıramıyor” ifadelerini kullandı.

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BÜYÜK UMUTLARLA BAŞLAYAN BİR KARİYER

Chabloz, 2021 yılında Gröden’deki Dünya Kupası’nda 43 numarayla yarışarak 13. sıraya yerleşti ve bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak, 2022 Pekin Olimpiyatları’nda kombine iniş sırasında geçirdiği ciddi bir kaza, kariyerini büyük ölçüde etkiledi. Omuz, el bileği ve parmak kırıklarıyla sonuçlanan bu kaza sonrası spora geri dönmesi altı ay sürdü. Ne yazık ki, dönüşü de talihsiz kazalarla gölgelendi; 2022 Aralık ayında Bormio’daki antrenmanda omurga kırığı yaşadı.

ZORLU SÜREÇ VE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Sakatlıkların etkileri sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da sporcuyu etkiledi. Yarışlarda performansını eskisi gibi sergileyemeyen Chabloz, bu durumu aşamayınca sporu bırakma kararı aldı. Buna rağmen, geçmişe dönüp baktığında büyük bir gurur duyduğunu belirtti. Gröden’deki 13.’lüğünün kariyerinin en önemli anlarından biri olduğunu söyleyen sporcu, “Kısa ama çok güzel bir dönemdi. Hayatımda önemli dersler ve anılar biriktirdim” dedi.

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MÜHENDİSLİK VE YENİ PROJELER

Kariyerini noktalayan Chabloz, şimdi mühendislik eğitimine odaklanmayı ve farklı projelere zaman ayırmayı planlıyor. Genç yaşta spor dünyasına veda etmesine rağmen, hayatında yeni bir döneme adım atmanın heyecanını yaşıyor.