CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle devletin nasıl zarara uğratıldığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ifşa etmeye devam ediyor.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nda zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor. 2025’in ilk 11 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 1 milyon 207 bin 921. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 34 bin 153. Hata payı yüzde 97,17! Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 6 milyon 68 bin 482 Euro. Güncel kurla 300 Milyon Lira! Bunun adı peşkeştir!" ifadesini kullandı.