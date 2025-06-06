Yapay bebek tartışması alevlendi: Şirketin yeni ürünü 'midemi bulandırıyor'

Bilim dünyasından ve kamuoyundan gelen tepkiler çığ gibi büyüyor.

25 yaşındaki Kian Sadeghi tarafından kurulan genetik test girişimi Nucleus Genomics, "Nucleus Embryo" adını verdiği yeni ürünüyle tepkilerin odağına oturdu. Şirketin iddiasına göre bu ürün, tüp bebek (IVF) yöntemiyle elde edilen embriyoları sadece kanser gibi bilinen genetik hastalıklara karşı değil, aynı zamanda cinsiyet, boy, saç ve göz rengi gibi dış görünüş özelliklerinin yanı sıra zeka (IQ) ve anksiyete gibi karmaşık nitelikler için de test edebiliyor.

Şirketin tanıtım videosunda, ebeveynlerin embriyolar arasında karşılaştırma yaparak hangisini seçeceklerine karar vermelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir menü ekranı yer alıyor.

BİLİM DÜNYASI "POLİGENİK SKORLARA" KARŞI

Nucleus'un bu hizmeti, bilimsel çevrelerde oldukça tartışmalı olan "poligenik skorlar" yöntemine dayanıyor. ABD Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü'ne (NHGR) göre, bu skorlar sadece belirli bir hastalığın ortaya çıkma olasılığını tahmin edebilir ve henüz sağlık uzmanları tarafından bireysel teşhis için rutin olarak kullanılmamaktadır.

Çarşamba günü yapılan duyuru, sosyal medyada 4 milyondan fazla görüntülenme alırken, yüzlerce yorumda projenin bilimselliği sorgulandı veya etik dışı olduğu dile getirildi. Tartışmaya katılan bir risk sermayedarı (VC), Max Niederhofer, "Nuh'a gemiyi hazırla gibi bir şey yazacaktım ama dürüst olmak gerekirse bunun gerçekliği midemi bulandırıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Şirket ise bu yöntemin bireylerin riskini belirlemek için kullanılabileceğini savunuyor. Kurucu Sadeghi, lansman videosunda, "Bir zamanlar tüp bebek de korku ve damgalanmaya yol açmıştı. Eskiden tartışmalı olan şey, şimdi günlük bir uygulama. Genetik optimizasyon için de aynısı geçerli. Teknoloji artık burada ve kalıcı olacak," ifadelerini kullandı.