Yapay et helal mi değil mi? Uzmanlar açıkladı

Yapay et konusunda insanların aklı karışsa da Dünya’da yaygınlaşmaya başlaması ve uzmanlar tarafından gelecekte etin yerinin alabileceği ön görülüyor. Peki yapay etin yenmesi helal mi değil mi? Sorunun cevabı detaylarda…

KAYNAK: Haber Merkezi
Yapay et helal mi değil mi? Uzmanlar açıkladı

Reuters'da yer alan habere göre, GOOD Meat şirketinin CEO'su Josh Tetrick, "Bu, yapay eti gerçek bir seçenek haline getirmek için yeni bir işaret” dedi. Tetrick bir röportajda, GOOD'un tavuğunun henüz bu standardı karşılamadığını ancak uzmanların görüşünün sektöre helal ürünler üretmeni için bir yol haritası sunduğunu söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Ajansı'ndan (FDA) yapay et için izin alan GOOD Meat, üç din uzmanından oluşan bir heyeti toplayarak şirketin üretim faaliyetlerini incelemelerini sağladı. İncelemeler sonucunda uzmanlar, etin yapıldığı hücrelerin İslam hukukuna göre kesilmiş bir hayvandan gelmesi halinde etin helal olabileceğini söyledi.

En büyük koşer(Yahudi inancına göre yenebilinecek gıdalara verilen isim) sertifikasyon kurumu olan Ortodoks Birliği (OU) ise 6 Eylül'de İsrailli SuperMeat şirketinin ürettiği yapay tavuk etinin dini standartları karşıladığını söyledi. O'ya göre tavuk hücreleri, herhangi bir hayvansal içerikle beslenmiyor ve herhangi bir kan lekesi olmadan döllenmiş yumurtadan çıkarılıyor. SuperMeat CEO'su Ido Savir, şirketin ve OU'nun sektör için daha detaylı bir rehber çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Şirketlerin bu konunun üzerine düşmesi boşuna değil. OU ve diğer bir helal ürün sertifikasyon kurumu olan Islamic Services of America, ABD'de 12 milyondan fazla kişinin koşer ürünleri, 8 milyon kişinin ise helal ürünleri tükettiğini belirtiyor.

Öne Çıkanlar
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Son Haberler
İşte Kanarya otunun faydaları Sağlık
İşte Kanarya otunun faydaları
İskelet sisteminde çok az görülen genetik bir hastalık Sağlık
İskelet sisteminde çok az görülen genetik bir hastalık
13 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 13 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var? Keşfet
13 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 13 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var?
Reddedilen miras kime kalır? Güncel
Reddedilen miras kime kalır?
Galatasaray'a transferi olaylı olmuştu. Sözleşmesi feshedildi Spor
Galatasaray'a transferi olaylı olmuştu. Sözleşmesi feshedildi
Iphone'un o modeli yasaklandı. Sizin telefonunuz da olabilir Teknoloji - Otomotiv
Iphone'un o modeli yasaklandı. Sizin telefonunuz da olabilir
Brent petrol ibreyi yukarı çevirdi. Varil fiyatı 92,22 dolara yükseldi Ekonomi
Brent petrol ibreyi yukarı çevirdi. Varil fiyatı 92,22 dolara yükseldi