Yapay et helal mi değil mi? Uzmanlar açıkladı

Reuters'da yer alan habere göre, GOOD Meat şirketinin CEO'su Josh Tetrick, "Bu, yapay eti gerçek bir seçenek haline getirmek için yeni bir işaret” dedi. Tetrick bir röportajda, GOOD'un tavuğunun henüz bu standardı karşılamadığını ancak uzmanların görüşünün sektöre helal ürünler üretmeni için bir yol haritası sunduğunu söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Ajansı'ndan (FDA) yapay et için izin alan GOOD Meat, üç din uzmanından oluşan bir heyeti toplayarak şirketin üretim faaliyetlerini incelemelerini sağladı. İncelemeler sonucunda uzmanlar, etin yapıldığı hücrelerin İslam hukukuna göre kesilmiş bir hayvandan gelmesi halinde etin helal olabileceğini söyledi.

En büyük koşer(Yahudi inancına göre yenebilinecek gıdalara verilen isim) sertifikasyon kurumu olan Ortodoks Birliği (OU) ise 6 Eylül'de İsrailli SuperMeat şirketinin ürettiği yapay tavuk etinin dini standartları karşıladığını söyledi. O'ya göre tavuk hücreleri, herhangi bir hayvansal içerikle beslenmiyor ve herhangi bir kan lekesi olmadan döllenmiş yumurtadan çıkarılıyor. SuperMeat CEO'su Ido Savir, şirketin ve OU'nun sektör için daha detaylı bir rehber çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Şirketlerin bu konunun üzerine düşmesi boşuna değil. OU ve diğer bir helal ürün sertifikasyon kurumu olan Islamic Services of America, ABD'de 12 milyondan fazla kişinin koşer ürünleri, 8 milyon kişinin ise helal ürünleri tükettiğini belirtiyor.