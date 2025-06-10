Yapay etler artık restoranda satılıyor: Menüye eklemek için sırada bekleyenler var

Küresel iklim değişikliği ve doğanın tahrip edilmesi ile birlikte kaynakların yok olma tehlikesi ile birlikte ortaya çıkan ‘yapay et’ tartışmaları ortaya çıkan gelişmeler ile yeniden alevlendi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alan yapay somon eti artık bir restoranın menüsünde yer alıyor.

Wildtype adlı şirketin ürettiği yapay somon eti Portland kentinde Haiti mutfağıyla tanınan Kann restoranında menüye girdi. Şirket ayrıca ürünü sunacak beş yeni restoran için bekleme listesi oluşturdu.

FDA, yapay somon etini üreten şirkete gönderdiği onay yazısında “benzer gıdalar kadar güvenli olduğu konusunda hiçbir soru işareti olmadığını” belirtti.

Wildtype, ABD’de kültürlenmiş tavuk satışı iznine sahip olan Upside Foods ve Good Meat şirketlerinin ardından, pazara giren dördüncü üretici oldu.

ABD’YE YAPAY ET KONUSUNDA DURUM KARIŞIK

ABD’de yapay et üretimi ve onayı konusunda karışıklıklar yaşanıyor. FDA, sadece yapay deniz ürünlerinin onayından sorumlu olurken kırmızı et gibi ürünlerde tüm yetki ABD Tarım Bakanlığı’nda bulunuyor.

Yapay et üretimi ABD siyasetinde de ortalığı birbirine kattı. Kamuoyunda ‘yapay et’ olarak bilinen Hücreyle üretilen etin satışı 8 eyalette yasaklandı.

Söz konusu ürünler gerçek hayvan hücrelerinden laboratuvar ortamında üretiliyor. Yapay etlerin üretiminin ve tüketiminin ne kadar yaygınlaşacağı önümüzdeki süreçte belli olacak.