Merkez Bankası yine sahneye çıktı ve bir kez daha faiz indirdi: 150 baz puan. Politika faizi %38’e çekildi. Sürpriz mi? Asla. Bu ülkenin ekonomik aklı yok sayılırken, bu kararın geleceği haftalar öncesinden belli edilmişti. Merkez Bankası “faiz indireceğim” diye adeta megafonla bağırdı, dünya da bunu duydu. Peki neden bu kadar açıktı?

Çünkü kasım ayı enflasyonu bir manipülasyon şaheseriydi. Akaryakıt artıyor, gıda fiyatı patlıyor, kış nedeniyle her ürünün fiyatı tırmanıyor ama TÜİK kalkıyor enflasyonu %1’in bile altında gösteriyor. Böyle bir tabloyu dünyada ciddiye alacak tek bir ekonomik akıl yoktur. Ama amaç zaten gerçek enflasyonu göstermek değildi. Amaç faiz indiriminin altyapısını hazırlamaktı. Ve bu görev başarıyla(!) yerine getirildi.

TÜİK ile Merkez Bankası’nın aynı hedefe koştuğu bu operasyonun ardından yeniden değerleme oranı %25’e çekildi. Ardından faiz indirimi geldi. Bu kadar “tesadüf” artık kimseyi kandıramaz. Ekonomi yönetimi ve onun siyasi sahipleri sistematik bir planı adım adım işletiyor. Bu planın adı nettir: Organize bir fakirleştirme süreci.

Göstermelik enflasyon oranlarıyla ücretliler cezalandırılıyor. Asgari ücret düşük tutuluyor, memur ve emekli enflasyon beklentisi düşük gösterilerek resmen budanıyor. Alım gücü kemirilirken zengin daha da zenginleşiyor. Bu bir tercih değil; açık, bilinçli, planlı bir politikadır.

Bu faiz indirimi de aynı politikayla uyumlu şekilde yapaydır. Ekonomik temeli yoktur. Gerçeklikle bağı yoktur. Sokaktaki insanın yaşadığı enflasyonla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Market raflarındaki fiyatlar bir ayda iki kere değişirken, “enflasyon düştü” diyen bir resmi yapının güvenilirliği kalmış mıdır?

Kışın mayo fiyatı, yazın soba borusu üzerinden enflasyon hesaplayan bir kurumun verisiyle ülke yönetilemez. TÜİK artık yalnızca Türkiye’nin değil, dünya finans piyasalarının gözünde de güvenini kaybetmiş bir kurumdur. Bu yüzden yabancı yatırımcı Türkiye’ye gelmiyor. Paramızın değeri, hukukun öngörülebilirliği ve ekonomik rasyonalite olmadığı sürece kimse gelmez. Bulgaristan’a gider, Yunanistan’a gider, Mısır’a gider ama Türkiye’ye dönüp bakmaz.

Hatta artık kendi yatırımcımız, kendi sanayicimiz bile ülkesinden kaçıyor. Mısır’a kaçış hızlanmış durumda. İnsanlar üretim yapacak ortam bulamıyor. Vergi politikaları sürekli değişiyor, kur oynak, fiyat istikrarı yok, hukuk güvencesi yok… Kim neden kalsın?

Bu kafa, bu ekonomi yönetimi, bu yapay faiz indirimleri Türkiye’yi göz göre göre çöküşe sürüklüyor. Bugün yapılan bu hamleler yarın ağır bir faturaya dönüşecek. Ve o gün geldiğinde kimse “biz bilmiyorduk” diyemeyecek. Çünkü her şey gözümüzün önünde yapılıyor.

Yakında bu ülkede Türk’ün bile kaçtığı bir sanayi düzeni göreceğiz. Ne yazık ki bu gidişatın adı “ekonomi yönetimi” değil; bu, toplumun her kesimini adım adım yoksulluğa zorlayan bir yıkım politikasıdır.