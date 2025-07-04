Yapay şimşekle gübre üretildi: Bilim dünyasını sarsan buluş

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Yapay şimşekle gübre üretildi: Bilim dünyasını sarsan buluş

Avustralyalı bilim insanları, elektriği kullanarak havadaki azotu amonyağa çevirmeyi başardı. Yeni yöntem, tarımın belkemiği olan amonyak üretiminde devrim niteliğinde olabilir.

Sydney Üniversitesi'nden Kimya ve Biyomoleküler Mühendislik Bölümü’nden Profesör PJ Cullen liderliğindeki ekip, havadaki azotu elektrikle uyararak doğrudan gaz formunda yeşil amonyak elde etti. Ekip, bu yöntemde plazma teknolojisi ve zar bazlı elektrolizörden faydalandı. Çalışmanın ayrıntıları Angewandte Chemie dergisinde yayımlandı.

Halen kullanılan Haber-Bosch yöntemi yüksek sıcaklık, basınç ve fosil yakıt gerektiriyor. Cullen, yeni yöntemin düşük maliyetli, merkezi olmayan ve çevre dostu bir çözüm sunduğunu vurguladı. Üstelik bu yöntem, hidrojen taşıyıcısı olarak da kullanılabilecek potansiyele sahip.

Araştırmacılar, bu sistemi enerji açısından daha verimli hale getirerek geleneksel yöntemlere alternatif oluşturmayı hedefliyor.

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