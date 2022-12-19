-Yapay zekâ başaramaz milletin zekâsı başarır.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 14 Aralık'ta 4 günlük Almanya ziyareti için saat 10.00'da THY uçağı ile Berlin havaalanındaydı.

Saat 11.00'de Almanya Büyükelçimiz Başar Şen'i ziyaret etti ve 12.30'da Berlin Teknik Üniversitesine geldi.

Yapay zekâ uzmanı Prof. Dr. Şahin Albayrak'tan sürücüsüz araç ve otobüsler konusunda bilgi aldı.

Prof. Albayrak yazılım konusunun önemini anlattı ve Alman hükümetinin 2,5 milyar Euro karşılıksız ARGE katkısı sağladığını vurguladı.

Geleceğin yapay zekâ araç gelişmelerinin Dijital Dönüşüm çerçevesinde gerçekleşeceğini belirten Prof. Albayrak "ZEKİ" adını verdiği projeyi şöyle anlattı;

"Bundan sonra tekerlekli tabletler olarak direksiyonsuz sürücüsüz araçlar olacak.

Araç sizi otomatik olarak evinize ve iş yerinizi götürecek. Araçlar çevre dostu olacak ve güvenlik maksimum seviyede olacak.

Amerikalılar ve Çinliler en büyük rakiplerimiz ki onlar yapay zekâ konusunda yıllardır çalışıyorlar.

Almanlar en iyi araçları yapan ülke ama Tesla'nın değeri tüm Alman araç şirketlerinden fazla.

Neden?

Çünkü Tesla dijital dönüşüme çok büyük önem verdi."

Yapay zekâ ile çalışan otomobile Kılıçdaroğlu binmedi. Direksiyon başına geçtim ama sürme imkânım olmadı.

Prof. Dr. Şahin Albayrak yapay zekâ ile çalışan "alo paket" siparişlerini taşıyan robotlarının Berlin'de kullanılmaya başlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıllarda elektronik kargo robotu kaldırımlarda motokuryelerin yerini alacak. Motokuryeler araç kazalarına ölümlerine neden oluyor.

Bu kargo robotu 3 müşteriye yemek ya da paket dağıtıyor. Cep telefonunuzun bulunduğu adrese yemeği teslim ediyor.

Almanya'da deneme uygulaması başladı.

Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız diğer bir proje daha var.

Almanya'da devasa TIR'ları şehre sokmadan insansız küçük araçlarla marketlere dağıtım yapılsın.

Almanya'nın en büyük iki şirketi bugün projemiz çerçevesinde test uygulamalarına başladılar.

Bundan sonra sistemler araçlarda tanımadık objeleri kendisi tanısın sanal zekâ ile objeleri öğrenerek kazalara da yol açmadan çalışsın.

Yapay zekâ otobüsleri Meclis, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı arasında en işlek caddelerde faaliyetteler... Başbakanlık bu otobüsü kullanıyor. Araç lastikleri de akıllı olacak.

Bu yollarda otobüsler, robotlar ve Dronlar yapay zekâ ile insansız çalışıyor.

Bizim alt yapımız beynimizdir.

Bulunduğumuz yerin kirasını Alman Hükümeti ödüyor. Tüm vatandaşlar gelebiliyor, tüm ülke temsilcileri geliyor bizimle beyin fırtınası yapıyorlar.

Devlet her yıl da 10 milyon destek Euro veriyor.

Her yıl 40 Türk öğrenciye ki, okullarında ilk 100'e giren çocukları getirip eğitim veriyoruz

Liselerden de öğrenci almaya başladık.

Geliştirdiğimiz tüm yapay zeka ürünlerinin patent hakkı da devletin oluyor."

Türk Prof. Dr. Şahin Albayrak'ın sunumunu gururla izledim.

Almanya, sanayide kuşku yok ki, dünya devi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ve İngiltere ziyaretlerinde bilim ve teknolojiye verdiği önem Almanya'da da devam edecekti.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası geldiğini öğrenince üniversite ziyaretini yarıda bırakıp otele döndü.

-İmamoğlu ile yaptığı telefon konuşmasından sonra 6 saat kaldığı Berlin'den saat 16.00'da özel uçakla ayrıldı.

Değerli okurlarım,

20 yıllık AKP iktidarının kaynakları betona yatırım olarak kullandığı ortada.

Fabrikalara ve istihdama hiç önem vermeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi anlayışı Türk milletine faiz, yüksek kur ve enflasyon olarak çok büyük fakirlik yükledi.

6 liderin birlikteliği sonucu seçilecek 13. Cumhurbaşkanı kabinesi için çok önemli maddi kaynak sağladı CHP lideri Kılıçdaroğlu.

Londra'da yaptığı görüşmeler sonucunda Kılıçdaroğlu 3 yıl için 325 milyar dolar fon, yatırım fonu ve yatırım kredisi temin ettiğini açıkladı.

Bu gelişmelere karşın 20 yıllık iktidarı sonucu yüzde 185 gibi gerçek bir enflasyona neden olan Erdoğan iktidarı ne yapıyor?

-Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirerek İstanbul'un yönetimini yeniden ele geçirmek istiyor.

Siyasi yargı silahını kullanıyor.

Millet enflasyon altında inliyor, iktidar siyasi kumpaslar peşinde…

Gençler işsiz ama olan işlere de AKP'liler kendi akrabalarını atıyorlar…

-Yetersiz de olsa lüks şehir hastaneleri var ama doktor yok, ilaç yok…

-Meclis var ama demokrasi yok…

-Savcılar, hâkimler var ama bağımsızlık ve tarafsızlık yok…

-Saray'ın kabinesi var ama milletin seçtiği bakanlar yok…

-4 partili Cumhur İttifakı var ama bir araya gelme imkânları yok…

-Erdoğan zamanında yapılacak seçimde 3. kez aday ama anayasaya göre imkân yok…

-Anayasa hükümleri çok açık ve net ama uyan iktidar yok…

-Kamu sınavından 90-95 alanlar var ama mülakatta adalet yok…

-20 yıllık AKP iktidarı var ama sorunlara üreteceği çözüm yok…

Değerli okurlarım,

Çare; metal yorgunu olup ekonomiyi çökerten AKP iktidarından da ucube tek adam rejiminden de kurtulmaktır ki bunu da;

-Yapay zekâ başaramaz milletin zekâsı başarır.