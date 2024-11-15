Yapay zeka 2025 asgari ücreti tahmin etti

Yapay zeka, son dönemde birçok alanda kullanılmaya başlandı.

Asgari ücret zammı da gündemin önemli konularından biri olduğu için yapay zekanın dikkatini çekti.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte birçok ekonomist ve piyasa araştırmacısı, 2025 yılı asgari ücret hesaplamalarına başladı.

Enflasyon rakamları ve piyasa beklentileri doğrultusunda hesaplanan 2025 Ocak asgari ücret zammı ile ilgili çeşitli senaryolar değerlendirildi.

Yapay zekaya 2025 yılı asgari ücret tahminini soruldu.

İşte yapay zekanın 2025 Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı tahmini:

"2024’te beklenen artış eğilimlerine dayanarak %35-%45 aralığında bir zam yapılabilir. Bu oranlara göre 2025'te net asgari ücretin 22.000 TL ile 25.000 TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişebilir, ama ortalama bir artış trendiyle bu aralıkta bir rakam öngörülebilir."