Yapay zeka araçları kullanılmıştı! O reklam filmi yayınlandı

Dublajdan görsel üretimine kadar pek çok aşamasında yapay zeka araçlarının kullanıldığı bir reklam kampanyası yayınlandı. Reklam filminde, "Sen de tüm dünyaya satış yap" söylemi vurgulandı.

Üç filmden oluşan reklam kampanyasında, dublajdan görsel üretimine kadar farklı prodüksiyon süreçlerinin her aşamasında yapay zeka teknolojisinden yararlanıldı. Filmlerde, farklı grupları temsil eden ikas kullanıcıları, sattıkları ürünlerden oluşan görsel evrenlerde tasvir edildi. "Sen de tüm dünyaya satış yap!" söylemini vurgulandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan ikas Pazarlama Müdürü Çağrı Menteş, "Hızlı ve kullanıcı dostu yeni nesil e-ticaret altyapısıyla her ölçekten şirket için e-ticarette işleri kolaylaştıran ikas, yapay zeka teknolojileriyle hazırlanan televizyon reklamlarıyla iletişimde de yeni nesli temsil ettiğini ve inovasyonu takip ettiğini kanıtladı" dedi.

'FİLMLERİ SON HALİNE GETİRENE KADAR 8 FARKLI YAPAY ZEKA ARACIYLA 164 VİDEO ÜRETTİK'

Yenilikçi teknolojilerle hem e-ticaret sektörüne hem de iletişim ve pazarlamaya öncülük ettiklerine inandıklarını vurgulayan ikas Pazarlama Müdürü Çağrı Menteş, "Yapay zeka teknolojilerini uzun zamandır pazarlama faaliyetlerimizin çeşitli alanlarında kullanıyoruz. Ek olarak, bir cesaret örneği göstererek ilk kez televizyon mecrası için yapay zeka destekli reklam filmimizi ürettik. Kendi kreatif ekibimizle, normal koşullarda büyük prodüksiyonlar gerektiren üç filmlik bir reklam kampanyasını, şirket bünyemizde üretmeyi başardık. Filmleri son haline getirene kadar 8 farklı yapay zeka aracıyla 1920 statik görsel, 164 video ürettik. Bu görsel paleti işleyerek bizi mutlu eden bir sonuca ulaştık. Kullanıcılarımızın başarı hikâyelerinden ilham aldığımız kampanyamızda, dünya çapında satış yapmanın kolaylığını gerçekliği yüksek yapay zeka üretimleriyle anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

'HER AŞAMADA FARKLI BİR ARAÇ KULLANIP BİRBİRİYLE UYUMLU BİR KOMPOZİSYON ÇIKARDIK'

Kurulduğu günden bu yana ikas'ın e-ticarette ihtiyaç duyulan özellikleri ek ücretler ve sürpriz masraflar olmadan sunan yeni nesil bir ticaret altyapısı olduğunu vurgulayan Menteş, "Türk televizyonlarında bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu reklam kampanyasıyla, ikas'ın sunduğu teknolojik altyapının ne kadar güçlü ve kullanıcı dostu olduğunu vurguluyoruz. Metinden görsele, animasyondan seslendirmeye her aşamada farklı bir araç kullanıp birbiriyle uyumlu bir kompozisyon çıkardık. Reklam filminde de vurgulamaya çalıştığımız gibi; herkesin, her yerden, her zaman satış yapabileceği bir dünya hayal ediyoruz ve bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Yenilikleri izlemeye ve hem e-ticarette, hem de iletişim çalışmalarımızda bu yeniliklere yer vermeye devam edeceğiz" diye belirtti.