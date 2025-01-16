Yapay Zeka Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu

Kaynak: İHA
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu

Yapay zeka hakkında araştırma komisyonuna üye seçimine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile birlikte yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Karara göre, 7-8 Ocak tarihlerinde yapılan Genel Kurullar ile 22 üye seçildi. Eski Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez Başkan, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker Sözcü, Mersin MHP Milletvekili Levent Uysal Katip olarak seçildi.

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