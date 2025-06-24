Yapay zeka bağımlılığına dikkat! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Yapay zekanın (YZ) günlük yaşamımıza hızla entegre olması, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yeni riskleri gündeme getirdi.

Uzmanlar, YZ teknolojilerinin aşırı kullanımının bağımlılık yaratma potansiyeline sahip olduğunu ve bu durumun psikolojik, sosyal ve hatta ekonomik etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar, özellikle genç nesillerde YZ tabanlı uygulamalara yönelik artan bağımlılığın, insan ilişkilerini ve zihinsel sağlığı tehdit edebileceğini ortaya koydu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) FutureTech grubu tarafından yürütülen bir çalışma, YZ sistemleriyle sürekli etkileşimin bireylerde duygusal bağımlılık yaratabileceğini gösterdi.

Araştırmada, YZ’nin insan benzeri dil kullanma yeteneğinin, kullanıcıları bu sistemlere insani özellikler atfetmeye ittiği belirtildi. Bu durum, özellikle sohbet robotları gibi diyalog bazlı YZ sistemleriyle uzun süreli etkileşimlerde, kullanıcıların insan ilişkilerinden uzaklaşarak psikolojik sorunlarla karşılaşma riskini artırıyor. MIT’den Dr. David K. Johnson, “YZ sistemleri, kullanıcıları yüzeysel olarak tatmin edebilir, ancak bu etkileşimler gerçek insan bağlantılarının yerini alamaz. Bu durum, uzun vadede yalnızlık ve sosyal izolasyon gibi sorunları tetikleyebilir” dedi.

Oxford Üniversitesi’nden etik uzmanı Prof. Dr. Luciano Floridi, YZ’nin bağımlılık yaratma potansiyelinin, teknolojinin tasarlanma biçiminden kaynaklandığını savundu. Floridi, “YZ sistemleri, kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmak için optimize ediliyor. Bu, özellikle sosyal medya platformlarında ve YZ destekli öneri sistemlerinde belirgin. Kullanıcıların dikkatini çekmek için tasarlanan algoritmalar, bağımlılık döngüsünü körüklüyor” dedi. Floridi’ye göre, bu durumun önüne geçmek için YZ teknolojilerinin etik kullanımına yönelik daha sıkı düzenlemeler şart.

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan bir araştırma, YZ tabanlı uygulamaların dopamin salgısını artırarak ödül mekanizmasını tetiklediğini ve bunun bağımlılıkla sonuçlanabileceğini ortaya koydu. Özellikle gençlerde, YZ destekli oyunlar ve sosyal medya platformlarının aşırı kullanımı, dikkat dağınıklığı, uyku bozuklukları ve kaygı gibi sorunlara yol açabiliyor.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Sarah Thompson, “YZ sistemlerinin sunduğu anlık tatmin, beynin ödül sistemini sürekli uyararak bağımlılık benzeri davranışları güçlendiriyor. Bu, özellikle ergenlik çağındaki bireylerde ciddi bir risk” dedi.

Uluslararası uzmanlar, YZ bağımlılığının önüne geçmek için bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek önlemleri tartışıyor. Londra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lev Manovich, YZ teknolojilerinin kullanıcı alışkanlıklarını izleyen şeffaf sistemlerle tasarlanması gerektiğini belirtti:

“Kullanıcılar, hangi verilerinin toplandığını ve nasıl kullanıldığını bilmeli. Şeffaflık, bağımlılık riskini azaltabilir.”

Manovich, aynı zamanda ebeveynlerin ve eğitimcilerin, çocuklara teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmayı öğretmesi gerektiğini ekledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2025 İnsani Gelişme Raporu’na göre, YZ’nin iş dünyasında ve günlük yaşamda sunduğu fırsatlar kadar riskleri de bulundu.

Raporda, YZ’nin bağımlılık oluşturma potansiyelinin, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde sosyal eşitsizlikleri derinleştirebileceği uyarısı yapılıyor. UNDP uzmanı Achim Steiner, “YZ, doğru yönetilmezse, bireylerin özerkliğini ve toplumsal bağları zayıflatabilir. Bu nedenle, teknoloji geliştiricileri ve hükümetler, etik ve sorumlu YZ kullanımını teşvik etmeli” dedi.

Uzmanlar, bireylerin YZ bağımlılığından korunması için bazı pratik öneriler sunuyor. Ekran süresi sınırlandırması, YZ tabanlı uygulamaların bilinçli kullanımı ve düzenli dijital detoks, bağımlılık riskini azaltmada etkili yöntemler olarak öne çıktı. Ayrıca, hükümetlerin ve teknoloji şirketlerinin, YZ sistemlerinin kullanıcı davranışlarını manipüle etmesini önlemek için daha sıkı düzenlemeler getirmesi gerektiği belirtildi.

Yapay zekanın sunduğu fırsatlarla birlikte getirdiği riskler, hem bireylerin hem de toplumların bu teknolojiyle olan ilişkisini yeniden değerlendirmesini gerektiriyor.

Uzmanlar, YZ’nin bir araç olarak kalması ve insan hayatına hizmet etmesi için bilinçli bir yaklaşımın şart olduğunu vurguladı.