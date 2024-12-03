Yapay zeka bunu da yaptı... Bu uygulamayla ne zaman öleceğinizi öğreniyorsunuz!

Yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimi, kişisel sağlık ve yaşam beklentisi konularında yenilikçi çözümler sunan araçların ortaya çıkmasını sağlıyor. Temmuz ayında kullanıma sunulan "Death Clock" (Ölüm Saati) adlı mobil uygulama, kullanıcıların yaşam sürelerine dair tahminlerde bulunarak dikkat çekti. Yapay zeka teknolojisiyle çalışan uygulama, bireylerin yaşam tarzı ve sağlık verilerini analiz ederek tahminler üretiyor.

SAĞLIKLI YAŞAMI TEŞVİK EDİYOR

Sensor Tower'ın verilerine göre, Death Clock kısa sürede 125 binden fazla kez indirildi. Şu anda Türkiye'den doğrudan erişilemeyen uygulamaya VPN gibi alternatif yöntemlerle ulaşmak mümkün. İsmi karamsar bir çağrışım yapsa da geliştiriciler, uygulamanın amacının kullanıcıların ölüm tarihini kesin bir şekilde "belirtmek" değil, yaşam tarzlarının hayat süresi üzerindeki etkisini fark etmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Daha sağlıklı bir yaşam için gerekli değişiklikleri teşvik etmeyi hedefleyen uygulama, hem iOS hem de Android platformlarında mevcut.

BİLİMSEL VERİLERE DAYALI TAHMİNLER

Death Clock, 53 milyon kişinin katıldığı 1.200 farklı yaşam beklentisi araştırmasının verilerini analiz ederek tahminler oluşturuyor. Diyet, egzersiz, uyku düzeni ve stres seviyeleri gibi bireysel alışkanlıkları inceleyen uygulama, geleneksel yöntemlere kıyasla daha doğru tahminler sunduğunu iddia ediyor.

Uygulama yaşam süresi tahminlerini bireylerin ve toplumların kararlarını etkileyebilecek potansiyele göre belirliyor. Özellikle emeklilik planlaması, sigorta ve sağlık harcamaları gibi alanlarda bu tür tahminler önemli bir rol oynuyor. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan uygulamanın geliştiricisi Brent Franson, Death Clock'un sunduğu verilerin doğruluğunun, bireylerin davranış ve politikalarını değiştirebileceğini belirtiyor.