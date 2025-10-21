YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi’nde düzenlenen “Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği Teknoloji Felsefesi” konulu konferansta konuşan Microsoft Suudi Arabistan (E) Projeler Koordinatörü Abdurrahman Bulut, yapay zekânın gelecekte tüm branşların ve disiplinlerin altyapısını oluşturacağını belirterek, “Artık yapay zekâsız tıp, hukuk, edebiyat ve felsefe olmayacaktır” dedi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, İİBF Dekanı Prof. Dr. Zeliha Seçkin, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“YAPAY ZEKÂ SIRADAN BİR YAZILIM DEĞİL”

Konuşmasında teknolojinin insan zekâsıyla yarışacak düzeye geldiğini vurgulayan Abdurrahman Bulut, yapay zekânın sadece bir yazılım programı değil, insan beyninin sinir ağlarının sentetik ortama aktarılmış bir versiyonu olduğunu ifade etti. Bulut, “Yapay zekâ, veriler üzerinden hareket eder ve bu yönüyle klasik yazılımlardan ayrılır. Onu bir asistan gibi görmek gerekir. Yapay zekâyı hayatı kolaylaştıracak teknik alanlarda kullanmak, varoluşsal konulara yöneltmekten çok daha verimli sonuçlar doğurur” dedi.

Yapay zekânın insanlığı yok edip etmeyeceği tartışmalarına da değinen Bulut, “Yapay zekâda ölçü birimi insan değildir. Ancak bu teknoloji sadece hayatı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda hayata bakış açımızı da kökten değiştiriyor. Bu yönüyle yapay zekâ, artık felsefi bir alanın da konusu haline gelmiştir” diye konuştu.

“AGI ÇAĞI KAPIDA”

Yapay zekânın ikinci aşaması olarak görülen Genel Yapay Zekâ (AGI) dönemine girilmek üzere olunduğunu belirten Bulut, bu gelişmenin insan-teknoloji ilişkisini yeniden tanımlayacağını ifade etti. Bulut, “Teknoloji ve ontoloji arasındaki ilişki, artık insanlığın geleceğini belirleyecek. Yapay zekânın sınırları, insanların onu nasıl yönlendireceğiyle çizilecek” dedi.

“YAPAY ZEKÂ TÜM BRANŞLARI İLGİLENDİRİYOR”

Bulut, yapay zekânın yalnızca mühendislik alanlarıyla sınırlı olmadığının altını çizerek, “Yapay zekâ sadece yazılım, bilgisayar veya elektronik mühendisliğiyle ilgili bir mesele değildir. Artık her branşın, her disiplinin yapay zekâyla bir ilgisi olacaktır. Tıp, hukuk, sosyoloji, edebiyat, hatta felsefe bile bu teknolojiden ayrı düşünülemez. Gelecekte yapay zekâ, bütün disiplinlerin altyapısı haline gelecektir” dedi.

“FARK YARATMAK İSTEYEN YAPAY ZEKÂYI ANLAMALI”

Öğrencilere ve genç akademisyenlere tavsiyelerde bulunan Bulut, “Gelecekte farklı olmak, fark yaratmak istiyorsanız, yapay zekâyı anlamak ve kullanmak zorundasınız. Artık dünya bilgi çağını geride bırakıp, yapay zekâ çağını yaşamaya başladı” ifadelerini kullandı.

YOĞUN İLGİ GÖREN KONFERANS

Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Abdurrahman Bulut, yapay zekânın geleceği ve insanlık üzerindeki etkileri konusunda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Konferansın sonunda ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, katkılarından dolayı Abdurrahman Bulut’a teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.