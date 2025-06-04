Yapay zeka 'çöp içerik' treni hız kesmiyor: Yeni model 'Mirage Studio' ile sahte aktörler ve kolay video üretimi tartışma yarattı

'İfade gücü yüksek' ve 'canlı gibi görünen aktörler' vaat eden model, özellikle sosyal medya için 'çöp içerik' üretimini kolaylaştıracağı ve fikri mülkiyet sorunlarını artıracağı endişelerini beraberinde getirdi.

Video üretimi alanındaki hızlı gelişmeler devam ediyor. Geçtiğimiz ay Google'ın Veo 3 modeli ve YouTube'u sahte videolarla doldurma, anlamsız aksiyon filmleri üretme ve oyun geliştirmeyi otomatikleştirme potansiyeli gündemdeyken, bu hafta OpenAI'nin Sora video üretim modelini Bing üzerinden ücretsiz kullanıma sunmasıyla rekabet daha da kızıştı. Ancak yapay zeka alanındaki yenilikler sadece bu iki büyük isimle sınırlı değil. Görünüşe göre, Veo 3'ün ortaya koyduğu "yapay zeka ürünü anlamsız içerik" (AI slop) potansiyelini gören başka şirketler de bu alana iddialı bir giriş yapıyor.

MIRAGE STUDIO SAHNEDE

Bu şirketlerden biri olan Captions, "ölçekli olarak etkileyeci videolar üretebildiğini" ve "gerçekten canlı gibi görünen ve hissettiren aktörler" yaratabildiğini iddia ettiği kendi video üretim modeli Mirage Studio'yu piyasaya sürdü. Bu ifadeler, Mirage Studio'nun özellikle sosyal medya platformları için yarı ikna edici, yapay zeka tabanlı anlamsız içerikler üretmek üzere tasarlandığı şeklinde yorumlanıyor.

Captions, Mirage Studio'nun "pazarlamacılar, yaratıcı ekipler ve harika anlatı videoları oluşturma konusunda ciddi olan herkes için geliştirildiğini" belirtiyor. Sistem, bir ses klibi yüklenmesi ve ardından bir sahnenin tarif edilmesi ya da bir "referans görsel" eklenmesiyle çalışıyor. Gerekli girdiler sağlandıktan sonra, birkaç parametre seçilerek video oluşturuluyor.

GIZMODO'NUN DENEYİMİ: 'YAPAY ZEKA ÇÖPLÜĞÜ'

Gizmodo'dan James Pero'nun haberine göre, bu sistem içerik üreticilerinin veya aktörlerin benzerliklerini çalmak için kolay bir yapay zeka yöntemi gibi görünüyorsa, durum tam da böyle. Pero, bu iddiayı kanıtlamak için meslektaşı Kyle Barr'ın Nintendo Switch 2 incelemesine ait Gizmodo içeriğini kullanarak bir deneme yaptı. Sonuç, mavi mohawklı bir figür tarafından sunulan, Twitch benzeri bir "ucube" olarak tanımlandı. Pero, Mirage Studio'nun kimden içerik "çaldığını" kesin olarak söylemek zor olsa da, modelin açıkça YouTube, Twitch ve diğer yayın platformlarındaki videolardan eğitildiği tahmininde bulunuyor.

Videoyu oluşturmak için Pero, Captions'ın belirttiği adımları izledi: Gizmodo'nun Instagram sayfasından bir video aldı, yapay zeka modeline yükledi, bir "aktör" seçti ve Mirage Studio'nun içeriği işleyip yeniden sunmasını bekledi. Üç saniyelik bir önizleme için 10 dakikalık bir bekleyişin ardından, Kyle Barr'ın videosunun mavi saçlı bir Twitch yayıncısı tarafından sunulması durumunda nasıl görüneceğine dair kısa bir klip elde etti ve ardından videonun tamamını oluşturdu. Sonuçlar, bu kalibredeki bir yapay zeka video üreticisinden beklenebilecek düzeydeydi.

Pero, meslektaşı Kyle Barr'ın Gizmodo'daki Switch 2 videosunu Captions uygulamasıyla yapay zeka çöplüğüne dönüştürdüğünü belirterek, "Kyle'dan ve bakan herkesten özür dilerim" şeklinde bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

İlk bakışta iş fena görünmese de, video izlendikçe sorunlar belirginleşiyor. Anlatım, büyük ölçüde Kyle Barr'ın sunumunun kopyalanıp yeniden üretilmesi nedeniyle çoğunlukla iyi olsa da, videonun kenarlarında bulanıklıklar ve diğer küçük görsel bozulmalar mevcut. Ayrıca, Pero'nun "kişisel favorisi" olarak nitelendirdiği, videonun sonuna doğru aniden beliren "mor ektoplazma" benzeri bir oluşum dikkat çekiyor. Bunun, Mirage Studio'nun "ödünç aldığı" başka bir videodaki bir nesnenin halüsinasyonu olduğu tahmin ediliyor. Sonuç, biraz özensiz, fazlasıyla tembelce ve ne yazık ki cesaret kırıcı olarak değerlendiriliyor.

FİKRİ MÜLKİYET VE GELECEK ENDİŞELERİ

Bu küçük demo, "yapay zeka ürünü anlamsız içerik treninin" geldiğini ve bunu önlemek için yapılabilecek çok az şey olduğunu açıkça gösteriyor. Video üreticilerinin bir sonucu olarak karşılaşabileceğimiz içerik ve akılsız sosyal medya yemi seli üzerindeki etkilerinin yanı sıra, fikri mülkiyet hakkında da yanıtları yakın zamanda gelmeyecek gibi görünen büyük soruları ele almamız gerekiyor. Hollywood aktörleri toplu halde düzenleyici kurumları bu tür konular için bir çerçeve oluşturmaya çağırdı, ancak çoğu teknoloji politikasında olduğu gibi, yetkililerin önleyici olmaktan ziyade tepkisel kalmaktan memnun olduğu görülüyor.

Her halükarda, Mirage Studio, video üreticilerinin geldiğinin (ya da çoktan geldiğinin) bir başka kanıtı. Bu durum, tıklama almak için anlamsız videolar üretmek isteyenler için harika bir haber olabilir, ancak içerik üretmek için zaman ve çaba harcayan herkes için kemerleri bağlama zamanı gelmiş olabilir, çünkü işler daha da... özensizleşecek gibi görünüyor.