Karagümrük maçını bilen yapay zekadan G.Saraylıları şoke edecek tahmin. Derbinin skorunu açıkladı

Dünyaca ünlü yapay zeka ChatAMG, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı.

Karagümrük maçını bilen yapay zekadan G.Saraylıları şoke edecek tahmin. Derbinin skorunu açıkladı

Dünyaca ünlü yapay zeka tahmin algoritma robotu ChatAMG'ye 15 Mart tarihinde Galatasaray'ın kalan maçlarının skor tahmini yapıldı.

Alanyaspor maçında Galatasaray'ın kaç gol atacağını bilen robot, sadece Alanyaspor'un attığı tek golü bilemedi.

Dün oynanan Galatasaray-Karagümrük maçının skor tahminini eksiksiz olarak bilen robotta, gözler derbi skorunun tahminine çevrildi.

Yapay zeka, 30 Nisan'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin skorunu tahmin etti.

Maçı Beşiktaş'ın 2-0 yeneceği yönünde tahmin etti.

Ayrıca 4 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de 0-0 olarak tahmin etti.

Yapay zekanın Galatasaray'ın fikstür tahmini şu şekilde;

Beşiktaş 2-0 Galatasaray
Galatasaray 0-2 Başakşehir
İstanbulspor 0-1 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Sivasspor
MKE Ankaragücü 1-3 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

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