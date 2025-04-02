Yapay zeka dev maçın sonucunu böyle tahmin etti: Maçın Kadıköy’de oynanmasına dikkat çekti

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlayacak. Dev maçta kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren iki dev kulüp Türkiye Kupası’nda da yoluna devam etmek istiyor.

Sabah’ta yer alan habere göre yapay zeka, dev derbinin sonucunu tahmin etti. Sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması Grok, derbiyle ilgili şu tahmini yaptı:

"Ligde Kadıköy'deki 3-1'lik yenilgi, Fenerbahçe taraftarını ve oyuncularını hırslandırmış olmalı. Evlerinde, kupa gibi kritik bir maçta Galatasaray'a karşı daha agresif ve kararlı bir oyun beklenir.

Kadıköy'de kazanmış olmanın verdiği moral, Galatasaray'ı rahatlatabilir. Ancak 0-0'lık ikinci maç, Fenerbahçe'nin de onlara zorluk çıkarabileceğini hatırlatıyor. Galatasaray'ın deplasman stratejisi muhtemelen kontrollü oyun ve kontrataklar üzerine olacak. Kupa maçları, tek maçlık bir sınavdır ve hata kaldırmaz.

Kadıköy'de taraftar desteğiyle Fenerbahçe karşılaşmaya hızlı başlayabilir. İlk maçtaki hatalardan ders alıp savunmada daha dikkatli, hücumda ise daha etkili bir oyun sergileyebilirler Kupa tamamen mental bir savaş… Maçın normal süresi 2-1 gibi Fenerbahçe lehine bitebilir. Ancak Galatasaray'ın skoru eşitleyip uzatmalara taşıma ihtimali de yüksek.

Eğer penaltılara giderse, kaleci performansları kritik olur. Fenerbahçe'nin evinde, ligdeki 3-1'lik yenilgiyi telafi etme isteğiyle maçı %60 ihtimalle kazanacağını düşünüyorum.

Ancak Galatasaray'ın deplasmandaki direnci ve kupa tecrübesi, maçı her an tersine çevirebilir. Kısacası, gergin, çekişmeli ve az gollü bir maç bekliyorum; Fenerbahçe hafif favori ama sürprize açık."