Yapay zeka devi Anthropic tarihin en büyük finansman turundan rekor yatırım aldı

Yapay zeka şirketi Anthropic, yaptığı son açıklamada 130 milyar dolar değerinde yeni bir risk sermayesi finansman turu tamamladığını duyurdu. Bu yatırım, şirketin mart ayındaki 61,5 milyar dolar olan değerlemesinin neredeyse üç katına çıkarak 183 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Bu değerleme, Anthropic'i dünyanın en değerli dördüncü özel şirketi konumuna getirdi.

Finansman turu, Iconiq Capital önderliğinde gerçekleşirken, Fidelity Management & Research Company ve Lightspeed Venture Partners de turun eş liderleri olarak öne çıktı. Turun diğer dikkat çekici yatırımcıları arasında Altimeter, Baillie Gifford, BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst, GIC, Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners, Jane Street, Ontario Teachers' Pension Plan, Katar Yatırım Otoritesi, TPG, T. Rowe Price, WCM Investment Management ve XN yer aldı .

OLAĞANÜSTÜ BÜYÜME VE GELİR ARTIŞI

Anthropic'in büyüme hikayesi, sektörde yeni bir standardı temsil ediyor. Şirket, 2023 yılı Mart ayında piyasaya sürdüğü AI asistanı Claude ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2025 yılı başında şirketin yıllık gelir akışı yaklaşık 1 milyar dolar seviyesindeyken, Ağustos 2025 itibarıyla bu rakam 5 milyar doların üzerine çıkarak tarihin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olmasını sağladı .

Bu büyüme, şirketin tüm platformlarına yayılmış durumda. Anthropic artık 300 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor ve yıllık 100 bin doların üzerinde gelir akışı sağlayan büyük hesap sayısı son bir yılda neredeyse 7 kat arttı. Özellikle Mayıs 2025'te tam olarak piyasaya sürülen Claude Code, geliştiriciler arasında hızla popülerleşerek sadece üç ayda kullanımını 10 katın üzerinde artırdı ve 500 milyon doların üzerinde gelir akışı yarattı .

KÜRESEL REKABETTE YENİ AKTÖR

Anthropic'in bu olağanüstü büyümesi, onu OpenAI ile doğrudan rekabet eden bir konuma getirdi. OpenAI, 2022'de ChatGPT'yi piyasaya sürerek önemli bir ün kazanmıştı ve şirketin şu anda 500 milyar dolar civarında bir değerlemeye ulaştığı tahmin ediliyor .

Anthropic, eski OpenAI araştırma yöneticileri tarafından kurulmuş bir şirket olarak, özellikle kurumsal müşterilere yönelik hizmetleriyle öne çıkıyor. Şirketin Amazon ve Google gibi teknoloji devlerinden aldığı destek, bu odaklanmayı daha da güçlendiriyor. Teknoloji uzmanları, Anthropic'in kodlama ve problem çözme yeteneklerinin özellikle güçlü olduğunu belirtiyor .

BÜYÜMENİN ZORLUKLARI

Anthropic'in olağanüstü büyümesi bazı zorlukları ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Şirket, kullanıcı verilerini varsayılan olarak toplama ve model eğitiminde kullanma politikası nedeniyle eleştirilerle karşılaştı. Kullanıcılar, verilerinin 5 yıla kadar saklanabileceğini ancak istemeyenlerin bu özelliği kapatabileceklerini öğrendiklerinde tepki gösterdi .

Ayrıca şirket, ağır kullanıcılar için getirdiği kullanım sınırlamaları ve model performansındaki dalgalanmalarla ilgili topluluk tepkileriyle de karşı karşıya kaldı. Bunlara ek olarak, çeşitli yazar ve müzik yayıncılarının açtığı telif hakkı davaları ve Reddit'in, içeriklerini izinsiz kullandığı iddiasıyla açtığı dava gibi hukuki sorunlarla da mücadele etmek zorunda kaldı .

GELECEK PLANLARI VE YATIRIMLAR

Anthropic, topladığı bu dev fonları; kapasite genişletme, güvenlik araştırmalarını derinleştirme ve uluslararası genişleme çabalarını desteklemek için kullanmayı planlıyor. Şirket, güvenilir, yorumlanabilir ve yönlendirilebilir yapay zeka sistemleri oluşturma misyonuna bağlılığını sürdürüyor .

Ancak, sektördeki diğer önemli oyuncuların planları da oldukça iddialı. OpenAI CEO'su Sam Altman, yakın gelecekte veri merkezi inşası için trilyonlarca dolar harcamayı öngördüğünü açıkladı. Bu, sektördeki sermaye yoğun rekabetin ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor .

Anthropic'in CFO'su Krishna Rao, bu finansman turunun yatırımcıların şirketin finansal performansına olan olağanüstü güvenini gösterdiğini belirterek, "Bu işbirliği, benzeri görülmemiş büyümemizi desteklemeye devam edecek" dedi .