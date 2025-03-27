Yapay zeka devleri yarışıyor! İşte en popüler 10 araç

ChatGPT’nin ardından, aylık 887 milyon ziyaretçiyle grafik tasarım platformu Canva ikinci sırada yer aldı.

Grafik araçlarıyla dikkat çeken Canva, geniş kullanıcı kitlesiyle ChatGPT'yi takip ediyor.

Üçüncü sırada ise Google’ın çeviri hizmeti Google Translate, aylık 595 milyon ziyaretçiyle güçlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

DEEPSEEK’İN HIZLI YÜKSELİŞİ

Çin merkezli yapay zeka aracı DeepSeek, duyurulduğu tarihten itibaren etkileyici bir çıkış yakalayarak, yalnızca birkaç ay içinde 268 milyon aylık ziyaretçiye ulaştı ve listenin dördüncü sırasına yerleşti. Aynı dönemde ChatGPT’nin ziyaretçi trafiği %2 oranında geriledi.

DeepSeek’in maliyet etkinliği ve başarısı, ABD menşeli yapay zeka araçlarını doğrudan etkiledi.

İLK 10’DA ÖNE ÇIKANLAR

Beşinci sırada 226 milyon kullanıcıya ulaşan Character.AI bulunurken, JanitorAI ise 200 milyon aylık ziyaretçiyle altıncı sırada yer aldı.

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Yedinci sırada 133 milyon kullanıcıyla Perplexity dikkat çekti.

Google’ın ChatGPT’ye rakip olarak gösterilen Gemini yapay zekası ise 118 milyon aylık kullanıcıyla ancak sekizinci sıradan listeye girebildi.

Listenin dokuzuncu sırasında 112 milyon kullanıcıyla Remove.bg, onuncu sırasında ise 105 milyon aylık ziyaretçiyle Claude yer aldı.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ YAPAY ZEKA YARIŞI

Listede yer alan ilk 10 yapay zeka aracının 7’sini ABD merkezli şirketler oluştururken, Çin bu sıralamaya yalnızca DeepSeek ile giriş yapabildi.

Yüzdesel bazda en hızlı yükselişi yakalayan DeepSeek, özellikle Ocak 2025 döneminde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi ve ABD-Çin yapay zeka rekabetine yeni bir boyut kazandırdı.

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