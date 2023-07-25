Yapay Zekâ Devrinde Pek Çok Meslek Yeni Bir Dönemin Sınırında

Profesyonel çevirmenler uzun süredir dil bariyerlerini yıkmak ve farklı kültürleri birleştirmek için gayretle çalışan kahramanlardır. Fakat son dönemde çeviri sektöründe bir yandan kolaylaştırıcı bir aparat, bir yandan da insanların işlevselliği konusunda endişe yaratan güçlü bir teknolojik kuvvet sahneye çıktı; Yapay Zekâ.

Yapay zekâyı, binlerce dilden oluşan bir evreni milisaniyeler içinde dolaşan ve önceden keşfedilmemiş konuşmaları sözcüklere dönüştürme yeteneğine sahip galaktik bir gezgin olarak hayal edin. Birçok alanda bu kadar hızlı iş üretebilen bu yapı, farklı sektörlerde yıkıcı etkileri de beraberinde getirdi.

Protranslate tercüme, lokalizasyon ve yapay zekâ modelleri eğitme amaçlı veri etiketleme hizmetleri servis sağlayıcısının kurucu ortağı Kerem Kalkancı; "Yapay zekanın çeviri sektöründeki potansiyeli inanılmaz derecede üst seviyede, bu sebeple yapay zekânın hayatımıza girişi profesyonel çevirmenlerin geleceği üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. ‘Yapay zekânın yükselişi çevirmenlerin sonunu mu getirecek veya uzmanlık alanlarını işlevsiz mi kılacak? Yoksa insan yeteneklerini artıran ve dil bilimcileri yeni zirvelere ulaştıran bir katalizör mü olacak?’ soruları en çok karşılaştığımız sorulardan." şeklinde belirtiyor.

Gelin, yapay zekânın çeviri sektörüne meydan okuması ve profesyonel çevirmenlerin geleceği üzerindeki etkisi hakkında en önemli içgörülere birlikte göz atalım:

Yapay zekâ destekli çeviri araçları, Doğal Dil İşleme (DDİ) ve Makine Öğrenimi'ndeki çığır açan gelişmeler sayesinde şaşırtıcı bir şekilde doğruluk ve akıcılık kazandı. Yapay zekâ güçlü bir fırtına gibi çeviri sektörünü sarsarak içeriklerin yerelleştirilmesini, web sitelerinin lokalizasyonunu ve işletmelerin küresel pazarlardaki hedef kitlelere erişimini dönüştürüyor.

Kerem Kalkancı, yapay zekânın domine ettiği yeni iş kolları hakkında; "Sıkça gündeme gelmesine rağmen unutulan alanlardan biri de şu ki, bugün ChatGPT, BARD ve benzeri tüm yapay zekâ araçları devasa miktarda insan tabanlı veri modeli eğitimini temel alarak geliştiriliyor. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Google, Bing ve benzeri araçları çok dilli olarak eğitip, daha iyi sonuçlar vermesi için eğitenler de insanlardı, bugün de yapay zekâ tarafında çok ciddi bir "veri etiketleme" talebi patlaması yaşanıyor. Bizim gözlemlerimiz ve deneyimlerimizle yapay zekâ eğitimi (data annotation) gibi bakir alanlarda farklı uzmanlar için yeni iş alanları doğmaya başladı bile." şeklinde deneyimlerini paylaşıyor.

Yaratıcılık konusu yapay zekânın her alanda insanların yerini alıp alamayacağı konusunda bir diğer tartışma konusu. Sanatsal bir tablodaki en ince fırça darbelerinin bir makine tarafından taklit edilemeyeceği gibi, insan çevirmenlerin de dil biliminde eşsiz bir sanatçılığı ve söz oyunları konusunda yetenekleri mevcut. Onlar; çevirilere kültürel nüanslar, bağlamsal derinlikler ve duygusal dokunuşlar katarak, hedef kitle üzerinde derinlemesine etkileşim sağlıyor.

Rutin ve birbirini tekrarlayan görevlerin hızla yapay zekâya devredilmesi, profesyonel dil uzmanlarının daha yaratıcı ve karmaşık analiz gerektiren çevirilere odaklanarak işlerinin kalitesini yükseltmesini sağladığı bir gerçek. Yapay zekâ araçlarını etkin şekilde kullanabilmek, sektörde rekabetçi olmak için sürekli yenilenen becerilere sahip olmayı gerektirir. Kaşiflerin yeni gittikleri yerlere uyum sağlaması gibi, çevirmenler de yapay zekâyı yol arkadaşı kabul ederek yeni yetkinlikler ve farklı deneyimler kazanacağı aşikâr. Yapay zekânın güvenilir bir asistan olarak kullanılmasıyla, profesyonel çevirmenler daha rahat bir şekilde yaratıcılığın sınırlarını zorlayabilir. Çevirmenler tekdüze görevlerden kurtulduklarında, karmaşık fikirleri, duyguları ve özgün hikâyeleri aktarmak için yenilikçi yollar keşfedebilirler.

Sonuç olarak, çeviri sektörü çok hızlı gelişen teknolojiler ile birlikte olağanüstü bir dönüşümün eşiğinde. Yapay zekâyı rakip değil, rehber olarak kabul eden profesyonel çevirmenler hem yapay zekânın hem kendilerinin potansiyellerini açığa çıkarabilir. Böylece kültürler arasındaki dil bariyerlerinin bertaraf edilmesinde insan faktörünün etkinliğini diri tutacak ve yapay zekânın yarattığı yeni iş alanlarından farklı modellerde iş üretmeye devam edecekler…