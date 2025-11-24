Teknolojinin en belirleyici unsuru haline gelen yapay zeka sadece gündelik hayatın yanı sıra ekonomileri de etkileyen bir konuma geldi. Dev şirketlerin yanı sıra hükümetler de ülkelerinde yapay zeka yatırımlarının artması için teşvik gibi çeşitli politikalar belirlerken özellikle yapay zeka destekli robotik teknolojiler üretimde ağırlığını artırmaya başladı.

Yapay zekanın ekonomide sürekli artan bir hızda ekonomiye dahil olması milyonlarca çalışanın işini kaybetme korkusu yaşamasına neden olmasına rağmen teknolojinin özellikle üretim verimliliğine olumlu yönde katkı vereceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

Yapay zekanın ekonomiye olası etkileri konusunda iki önemli kuruluştan raporlar geldi. Bunlardan bir tanesini Alman devi Deutsche Bank’tan geldi. Alman bankası yaptığı analizde yapay zekanın olumlu ve olumsuz etkilerinin yer aldığı 2 senaryoya yer verdi. Olumlu senaryoda yapay zekanın ekonomide üretkenliği artırması bekleniyor. Analistler yapay zekayı ekonomide gelişimi sağlayacak bir “katalizör” olarak görürken şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka bir çılgınlık yarattı. Bu sadece gelecekte yavaş üretkenlik artışından muzdarip ekonomileri kurtarma vaadi nedeniyle değil. Aynı zamanda sermaye harcamaları, artan değerlemeler ve küçük verimliliklerle bugünden büyümeyi artırıyor. Yarının yeni kazananları ve kaybedenleri beklentisini de yaratıyor."

Analistlere göre, ekonomistler arasında yapay zeka konusunda "yaygın" görüş, görevlerin dörtte birinden fazlasının otomatikleştirilmesiyle üretkenliği yılda %0,5 ila %0,7 arasında artıracağı yönünde.

FELAKET SENARYOSUNDA “ÇÖKÜŞ” UYARISI VAR

Deutsche Bank’ın analizinde kötümser senaryoda adeta bir “felaket” ihtimaline dikkat çekilerek “çöküş” uyarısı yer aldı. Analizde "Bu senaryoda, uygulama maliyeti ve çıktıdaki kusurlar üretkenlik kazanımlarını ciddi şekilde sınırlıyor. Yatırım balonu patlıyor veya sönüyor, veri merkezleri atıl kalıyor ve yatırımcılar kendilerini yoksullaşmış hissediyor” ifadeleri yer aldı.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, analistler yapay zekanın "elektrik gibi" diğer yeniliklerin temeli olarak kullanılacak "genel amaçlı bir teknoloji" olarak yerini bulacağını öngörüyor.

AVRUPA’DA ARTIŞ SINIRLI

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise yapay zekanın ekonomiye etkileri konusunda yayınladığı raporda Avrupa ülkelerine odaklandı. Yapay zekanın üretimi “otomatikleştirerek” üretkenlikte önemli artışlar vadettiğinin altının çizildiği raporda yapay zeka destekli üretkenlik gelişiminin ülkelere göre farklılık gösterdiğinin altı çizildi.

IMF, Avrupa ülkelerinde yapay zeka destekli olarak 5 yıllık kümülatif üretkenlik artışının yüzde 1,1 olarak beklendiğini vurgularken bu oranının uzun vadede yapılacak yatırımlar ile artabileceğini duyurdu.

IMF’nin kendi blog sitesinde ülkelere ilişkin beklentiler konusunda şu ifadeler yer aldı:

“Avrupa ülkeleri farklı derecelerde fayda sağlayacaktır. Yüksek gelirli ülkeler genellikle daha fazla kazanç elde eder çünkü daha fazla beyaz yakalı hizmete sahipler ve bu da onları yapay zekaya daha fazla maruz bırakır. Ayrıca, emek tasarrufu sağlayan teknolojileri benimseme teşviklerini artıran daha yüksek ücret seviyelerine sahiptirler. Örneğin, Norveç en iyimser senaryoda %5'e kadar kazanç sağlayabilir.

Düşük gelirli ekonomilerdeki kazanımlar muhtemelen daha sınırlı olacaktır; bu da yapay zekanın Avrupa'daki üretkenlik eşitsizliklerini geçici olarak artırabileceği anlamına gelir. Örneğin, Romanya iyimser bir senaryoda bile %2'nin biraz altında bir katkı sağlayabilir. Yapay zeka sistemlerinin maliyeti daha hızlı düşerse, üretkenlik kazanımları tüm ülkelerde daha yüksek olabilir.”