Yapay zeka Galatasaray'ı Avrupa'nın en iyi beş ligine koydu: İşte sıralama

Önümüzdeki sezona Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları Avrupa basınında da ses getiriyor.

Galatasaray'ın Leroy Sane ve Osimhen dışında Ederson, Akanji, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan gibi isimlerin transferlerini de gerçekleştirmek istediğini aktaran İspanyol basınından Sports, sarı-kırmızılıların yeni sezonda planladığı kadroyu kurması durumunda Avrupa'nın 5 büyük liginde kaçıncı olacağına dair de yapay zeka sonucunu paylaştı.

Yapay zekaya göre Galatasaray, Fransa'da Paris Saint-Germain'in hemen arkasında 2. oldu.

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundeliga'yı ise 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı.