Yapay zeka Galatasaray'ı Avrupa'nın en iyi beş ligine koydu: İşte sıralama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka Galatasaray'ı Avrupa'nın en iyi beş ligine koydu: İşte sıralama

İspanyol basını, Sane ve Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray'ın Avrupa'nın 5 büyük liginde oynasa sezonu kaçıncı bitireceğini yapay zekayla simüle etti.

Önümüzdeki sezona Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları Avrupa basınında da ses getiriyor.

Galatasaray'ın Leroy Sane ve Osimhen dışında Ederson, Akanji, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan gibi isimlerin transferlerini de gerçekleştirmek istediğini aktaran İspanyol basınından Sports, sarı-kırmızılıların yeni sezonda planladığı kadroyu kurması durumunda Avrupa'nın 5 büyük liginde kaçıncı olacağına dair de yapay zeka sonucunu paylaştı.

Yapay zekaya göre Galatasaray, Fransa'da Paris Saint-Germain'in hemen arkasında 2. oldu.

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundeliga'yı ise 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

İtalya ve İspanya'da Galatasaray, 4. sırayı aldı ve yine Devler Ligi'ne katıldı.

Premier Lig'de ise Galatasaray'ın Büyük Altı'da sonuncu olduğu ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Yapay zekaya göre Galatasaray, tüm liglerde Avrupa biletini almaya hak kazandı.

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