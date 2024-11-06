Yapay zeka hız cezalarına da el attı! İlk cezalar kesildi

Yalova Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, aşırı hız nedeni ile meydana gelen kazaları önlemek amacı ile denetimlerinde yapay zeka kullanmaya başladı.

“Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ve Sistemi” sayesinde 1 hafta içinde aşırı hız yapan 184 sürücü yakalandı.

4 ŞERİDİ GECE GÜNDÜZ TAKİP EDEBİLİYOR

Yalova Emniyet Müdürlüğü, 26 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen hız ihlali denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapay zeka destekli yeni nesil hız tespit cihazları sayesinde, dört şeritli yollarda gece ve gündüz fark etmeksizin hız kontrolü yapılabildiği belirtildi. Cihaz, güzergahı kullanan tüm araçların hızını tespit etmenin yanı sıra, sürücülerin sorgulamalarını yaparak cezai işlemleri sisteme aktarabiliyor.

Açıklamada, bu teknolojiyle yapılan denetimlerde toplam 184 sürücüye 293 bin 394 TL para cezası uygulandığı ifade edildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü, kazaların önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerin trafik kurallarına uyma oranlarının artırılması amacıyla denetimlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini duyurdu.

Yapılan denetimlerin, ulaşımın daha güvenli hale gelmesini, trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların azaltılmasını hedeflediği vurgulandı. Emniyet yetkilileri, sabit ve seyir halindeki denetimler ile trafikteki disiplinin artırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.