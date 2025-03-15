Yapay zeka için yeni bir çağ başlatıyor! Bomba strateji

Şirket, teklifini ABD Başkanı Donald Trump'ın “Yapay Zeka Eylem Planı” doğrultusunda şekillendirerek, yapay zeka sektöründe yeni düzenlemeler talep etti.

ÖZGÜRLÜK ODAKLI YAKLAŞIM: YASAL ENGELLERE KARŞI ÇIKIŞ

OpenAI’nın sunduğu teklif, ABD hükümetinin yapay zeka geliştiricilerini kısıtlayan eyalet yasalarını ortadan kaldırmasını talep ediyor.

Şirket, özgürlük odaklı bir düzenleyici çerçevenin benimsenmesi gerektiğini vurgularken, daha esnek bir yapının sektörün ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.

OpenAI, telif hakkıyla korunan materyallere erişimin yalnızca yapay zeka eğitimi için değil, aynı zamanda teknoloji yatırımlarını teşvik etmek için kritik bir adım olduğunu belirtiyor.

TEKNOLOJİ VE EKONOMİYE KATKI VURGUSU

Teklifte, yapay zeka altyapısına yapılacak yatırımın ekonomi üzerindeki olumlu etkileri sıralandı.

İstihdam yaratma, enerji şebekesinin modernizasyonu ve “yapay zekaya hazır” bir işgücünün hazırlanması gibi hedeflerle, teknoloji yatırımlarının bölgesel kalkınmayı destekleyeceği belirtildi.

Şirket, bu yatırımların yerel ekonomiler üzerinde geniş çaplı bir dönüşüm yaratacağını savundu.

KÜRESEL REKABETİN ORTASINDA ÇİN FAKTÖRÜ

Teklifte, ABD'nin küresel yapay zeka liderliğinin tehlikede olduğu öne sürülürken, Çin’in DeepSeek modeli örnek gösterilerek uyarıda bulunuldu.

Yapay zekâ sektöründe 100 milyon dolarlık sırlar hedefte

"ABD, şu anda yapay zeka liderliğini korusa da DeepSeek gibi modeller bu liderliğin kesin ve açık ara olmadığını gözler önüne seriyor" ifadeleriyle, yapay zeka alanında küresel rekabetin giderek yoğunlaştığına dikkat çekildi.

YAPAY ZEKA GELİŞİMİ İÇİN DAHA FAZLA YATIRIM VE ÖZGÜRLÜK

OpenAI'nın sunduğu bu teklif, yalnızca telif haklarına erişim izni talebi değil, aynı zamanda ABD yapay zeka sektörünün gelecekteki konumunu güçlendirmeye yönelik bir çağrı niteliği taşıyor.

Şirketin önerdiği düzenlemeler, hem yapay zekanın gelişimini hızlandırmayı hem de ABD’nin bu alandaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.