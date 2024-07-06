Yapay zeka ile bebeğinizin ne anlatmaya çalıştığını anlayabileceksiniz

Sena Özkan
Yapay zeka ile bebeğinizin ne anlatmaya çalıştığını anlayabileceksiniz

Yapay zeka ile oluşturulan bir program, 20 bin'den fazla bebek sesini tanıyıp, bebeğinizin neye ihtiyacı olduğunu saniyeler içinde söylüyor. Uygulamanın denendiği video sosyal medyada büyük beğeni topladı ve gündem oldu.

Yapay zeka teknolojisinin hızlı ilerleyişi, bebek bakımında da devrim yaratmaya devam ediyor. Son olarak, geliştirilen bir program 20 bin'den fazla bebek sesini tanıyıp, bebeğinizin neye ihtiyacı olduğunu saniyeler içerisinde belirleyebiliyor.

Bu yenilikçi uygulama, ebeveynlerin bebeklerinin ağlamalarının nedenlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Uygulamanın denendiği video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündem olmayı başardı. Videoda, uygulamanın bebeğin ağlama sesini analiz edip, saniyeler içinde bebeğin aç mı, uykusuz mu, yoksa altının mı kirli olduğunu belirlediği gösteriliyor.

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Ebeveynler tarafından olumlu geri dönüşler alan bu teknoloji, özellikle yeni ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmayı ve bebeklerin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmeyi hedefliyor. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan bu yenilikçi uygulama, gelecekte bebek bakımında standart bir araç haline gelebilir.

Bu tür teknolojik ilerlemeler, yapay zekanın günlük hayatımızdaki rolünü her geçen gün daha da arttırdığını gözler önüne seriyor. Bebeklerin ihtiyaçlarını saniyeler içinde belirleyebilen bu uygulama, gelecekte ebeveynlik deneyimini daha da iyileştirme potansiyeline sahip.

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