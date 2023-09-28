Yapay zeka ile çocukların cinsel görüntülerini oluşturan sapık hapse atıldı

Editör: Özlem Kıral

Güney Koreli bir adam, yapay zekayı kullanarak çocukların cinsel görüntülerini ürettiği için hapis cezasına çarptırıldı. Bunun, dünya çapındaki mahkemelerin istismar edici cinsel içerik oluşturmada yeni teknolojilerin kullanımıyla karşılaştığı ülkede türünün ilk örneği olarak tarihe geçtiği bildirildi.

Busan Bölge Mahkemesi ve bölge Savcılığı'na göre, 40'lı yaşlarındaki ismi açıklanmayan adam, işlediği suçtan dolayı iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık yaptığı açıklamada, sapık tarafından nisan ayında yaklaşık 360 tane yapay zeka tarafından oluşturulan görüntü oluşturduğunu söyledi. Görüntülere polis tarafından el konuldu.

Dava sırasında savcılar, cinsel istismar içeren materyalin tanımının yalnızca gerçek çocukların görünüşünü değil, "sanal insanların" cinsel davranışlarının tanımlarını da içermesi gerektiğini savundu.

Savcılık, kararın, cinsel istismar içeren içeriğin, gerçek çocuklara ve reşit olmayanlara benzeyecek kadar gerçekçi "üst düzey" teknolojiyle yapılmış görüntüleri içerebileceğini gösterdiğini söyledi.