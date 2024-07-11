Yapay zeka ile oluşturulan ‘İstanbul bir anda terk edildi’ görüntüleri

Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka ile oluşturulan ‘İstanbul bir anda terk edildi’ görüntüleri

Yapay zeka ile oluşturulan 'İstanbul bir anda terk edildi' görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gerçekçi detaylarla dikkat çeken videolar, izleyenleri şaşırtarak viral oldu.

Yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan 'İstanbul bir anda terk edildi' temalı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları kullanılarak hazırlanan bu videolar, İstanbul'un en bilinen noktalarını boş ve terk edilmiş bir halde gösteriyor. Gerçekçi detaylar ve yüksek kaliteli grafiklerle dikkat çeken görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Kullanıcılar, videoların ne kadar etkileyici ve gerçekçi olduğunu belirterek, yapay zeka teknolojisinin geldiği noktaya hayran kaldıklarını ifade etti. Bazı kullanıcılar ise bu tür görüntülerin hem ürkütücü hem de düşündürücü olduğunu dile getirdi.

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