Yapay zeka ile yeni bir tıp çağı başlıyor! Hayat kurtarma yarışı

Londra merkezli DeepMind’ın geliştirdiği AlphaFold yapay zeka sistemi, biyolojinin on yıllardır çözülemeyen en büyük problemlerinden biri olan protein katlanma sorununu büyük ölçüde çözerek bilim dünyasında tarihi bir dönüm noktası oluşturdu. Proteinlerin üç boyutlu yapılarını doğru bir şekilde tahmin edebilen bu teknoloji, ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırmadan hastalıkların anlaşılmasına kadar geniş bir yelpazede devrim yaratma potansiyeline sahip.

2024 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan AlphaFold’un oluşturucuları Demis Hassabis ve John Jumper, yapay zekanın bilimsel araştırmalardaki dönüştürücü gücünü bir kez daha kanıtladı.

PROTEİN KATLANMASI NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Proteinler, yaşamın temel yapı taşları olarak hücrelerdeki kimyasal süreçleri yönlendirdi.

Genomda kodlanan amino asit dizilerinin nasıl üç boyutlu yapılara katlandığını anlamak, proteinlerin işlevlerini ve hastalıklarla ilişkilerini çözmek için kritik. Ancak bu süreç, deneysel yöntemlerle pahalı, zaman alıcı ve teknik sınırlamalarla dolu. California Üniversitesi’nden Dr. Andriy Kryshtafovych, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Protein katlanması, biyolojinin kutsal kasesi olarak görülüyordu. AlphaFold, bu yapıları hızlı ve isabetli bir şekilde tahmin ederek bilimi yeniden şekillendiriyor” dedi.

AlphaFold, 2020 yılında CASP (Critical Assessment of Structure Prediction) yarışmasında gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. 90’ın üzerinde puan alarak protein yapı tahmininde çığır açan sistem, 2021’de 200 milyon proteinin yapısını tahmin ederek bilim dünyasına ücretsiz sundu. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, AlphaFold insan proteomunun %58’inin yapısal pozisyonunu güvenilir bir şekilde tahmin ederken, %35,7’sinde çok yüksek doğruluk sağladı.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN ÖVGÜ

Nobel Ödülü sahibi yapısal biyolog Venki Ramakrishnan, AlphaFold’un başarısını “biyolojide on yıllardır beklenen bir atılım” olarak nitelendirdi. The Guardian’a konuşan Ramakrishnan, “Bu teknoloji, ilaç keşfini hızlandırarak kanser ve nörodejeneratif hastalıklar gibi alanlarda yeni tedaviler geliştirmemizi sağlayabilir” dedi.

İsveç Karolinska Enstitüsü’nden Prof. Anna Wedell, AlphaFold’u nadir hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalarda kullandığını belirterek, “Bu model, protein yapılarını anlamamızı hızlandırarak tıpta sıçramalar oluşturuyor. Kimya ve biyoloji artık yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor” yorumunda bulundu.

Portsmouth Üniversitesi’nden yapısal biyolog Prof. John McGeehan ise, geleneksel yöntemlerin maliyetine dikkat çekti:

“X-ray kristalografisi gibi teknikler milyonlarca dolar ve yıllar gerektiriyor. AlphaFold, bu süreçleri haftalara indiriyor.”

TIPTA VE ÖTESİNDE DEVRİM POTANSİYELİ

AlphaFold’un etkisi, ilaç keşfiyle sınırlı değil. Sistem, Covid-19 gibi viral hastalıkların protein yapılarını analiz ederek tedavi geliştirme süreçlerini hızlandırdı. DeepMind’ın kurucu ortağı Dr. Demis Hassabis, Nature’a verdiği demeçte, “AlphaFold, insan proteomunun en kapsamlı haritasını sundu. Bu, yapay zekanın bilime yaptığı en büyük katkı olabilir” dedi.

Washington Üniversitesi Protein Tasarımı Enstitüsü Başkanı David Baker, AlphaFold’un yeni protein tasarımlarına ilham verdiğini belirtti. Baker, “Bu teknolojiyle doğada olmayan proteinler tasarlayabiliriz. Örneğin, çevre dostu enzimler veya biyoteknolojik uygulamalar mümkün” dedi.

TARTIŞMALAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

AlphaFold’un başarısı, yapay zekanın bilimdeki rolü üzerine tartışmaları da alevlendirdi. Imperial College London’dan astrofizikçi Jonathan Pritchard, “Yapay zeka, fizik veya kimya gibi geleneksel disiplinlerin ötesine geçti. Ancak bu ödüller, bilimin disiplinler arası doğasını gösteriyor” dedi.

Bazı uzmanlar, yapay zekanın bu kadar hızlı ilerlemesinin etik ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirebileceği konusunda uyardı. Yaşamın Geleceği Enstitüsü Başkanı Max Tegmark, “AlphaFold gibi teknolojiler büyük fırsatlar sunuyor, ancak yapay zekanın kontrolsüz gelişimi riskler barındırıyor” dedi.

Stanford Üniversitesi’nin Yapay Zeka Endeksi’ne göre, yapay zeka yatırımlarında özel sektör lider konumda. Bu, teknolojinin geleceğinin büyük ölçüde şirketler tarafından şekillendirildiğini gösterdi.

AlphaFold’un başarısı, yapay zekanın yalnızca teknoloji değil, insanlığın geleceğini şekillendiren bir araç olduğunu kanıtladı. Biyolojiden tıbba, çevre bilimlerinden endüstriye kadar geniş bir alanda yankı uyandıran bu teknoloji, yeni bir bilimsel çağın kapılarını araladı.