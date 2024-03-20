Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede

Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zekanın iş gücü piyasasına etkisi, yapılan araştırmalara göre, önemli değişikliklere yol açacak. Peki, Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? En fazla hangi meslekler etkilenecek? Detaylar haberimizde…
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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 1

Yapay zekanın yükselişi, "yaşamımızın en derin teknolojik değişimi" niteliğinde. Bu değişimin hayatımızı etkilediği alanların ilk sırasında ömrümüzün büyük kısmını kaplayan mesleklerimiz yer alıyor.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 2

Uzmanlar, yapay zekanın yepyeni iş alanları açarken, bazı işlerin de otomatikleşmesine neden olacağı görüşünde. Bu da halihazırda var olan pek çok mesleğin çok yakın bir gelecekte makineler tarafından icra edileceğini düşündürüyor.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 3

Yapay zekanın iş gücü piyasasına etkisi, Goldman Sachs’ın araştırmasına göre, önemli değişikliklere yol açacak. Bu rapor, 300 milyon işin yapay zeka tarafından üstlenilebileceğini öngörüyor ve yapay zekanın işgücü piyasasının yaklaşık yüzde 25’ini otomatikleştirebileceğini belirtiyor.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 4

İdari, yasal, mimarlık ve mühendislik gibi alanlardaki işlerin büyük bir kısmının otomatikleştirilebileceği, ancak inşaat, kurulum, onarım ve bakım gibi emek yoğun sektörlerde yapay zekanın etkisinin daha az olacağı ifade ediliyor.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 5

Rapora göre, küresel iş gücünün yüzde 18’i yapay zeka ile otomatikleştirilebilirken, ABD, İngiltere, Japonya ve Hong Kong gibi bazı ülkelerde bu oran yüzde 28’i aşabilir. Yapay zekanın işleri otomatikleştirme potansiyeli, yeni iş alanlarının yaratılmasına da katkıda bulunacak.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 6

Yapay zekanın işleri devralma ihtimali, çalışanlar ve teknoloji liderleri için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Sektör liderleri, yapay zekanın hızlı gelişiminin toplumu tehdit ettiğini düşünerek, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 7

Goldman Sachs ise, otomasyona maruz kalan işlerin yerine yeni işlerin ortaya çıkacağını ve bu sayede iş gücü talebinin artabileceğini öne sürüyor. Yapay zekanın getireceği değişimler, hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 8

HANGİ SEKTÖRLERDE YAPAY ZEKANIN ETKİSİ DAHA AZ OLACAK?

Yapay zekanın etkisinin daha az olacağı sektörler, genellikle emek yoğun ve özelleşmiş beceriler gerektiren alanlardır.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 9

Goldman Sachs’ın raporuna göre, yapay zekanın en az etki edeceği sektörler şunlardır:

İnşaat: İş gücü piyasasının yalnızca yüzde 6’sını otomatikleştirebileceği tahmin ediliyor.

Kurulum ve Onarım: Bu alanların yüzde 4’ü otomatikleştirilebilir.

Bakım: Bakım sektöründe otomatikleştirme oranı yüzde 1 olarak belirtiliyor.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 10

Bu sektörler, insan deneyimi ve karar verme yeteneğine daha fazla bağımlı olduğundan, yapay zekanın yerini alması daha zor olabilir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 11

Örneğin, inşaat projeleri genellikle karmaşık kararlar ve fiziksel beceriler gerektirir ki bu da şu anki yapay zeka teknolojilerinin sınırlarını aşar. Benzer şekilde, onarım ve bakım işleri de öngörülemeyen durumlar ve özel çözümler gerektirebilir ki bu da yapay zekanın uygulanabilirliğini sınırlar.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 12

HANGİ MESLEKLER YAPAY ZEKANIN ETKİSİNDEN EN ÇOK ETKİLENECEK?

Yapay zekanın en çok etkileyeceği meslekler arasında, özellikle rutin ve tekrarlanabilir görevler içeren veya büyük veri setleriyle çalışan alanlar bulunmaktadır.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 13

İşte bazı örnekler:

Anket Araştırmacıları: Yapay zeka, veri toplama ve analizinde kullanılarak anket araştırmacılarının işlerini otomatikleştirebilir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 14

Mütercim-Tercümanlar: Yapay zeka destekli çeviri araçları, dil çeviri süreçlerini hızlandırabilir ve bazı durumlarda insan tercümanların yerini alabilir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 15

Halkla İlişkiler Uzmanları: Otomatik içerik oluşturma ve müşteri ilişkileri yönetimi, halkla ilişkiler uzmanlarının rolünü değiştirebilir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 16

Hayvan Bilimciler: Yapay zeka, hayvan davranışları ve sağlığı üzerine veri analizi yaparak bu alandaki profesyonellerin işlerini etkileyebilir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 17

Bu meslekler, yapay zekanın analitik ve dil işleme yeteneklerinden dolayı etkileneceklerdir. Ancak, yapay zekanın yaratıcılık, empati ve karmaşık problem çözme gibi insan özelliklerini taklit edemediği alanlarda, insan iş gücüne olan ihtiyaç devam edecektir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 18

Yapay zeka, bu mesleklerdeki insanları tamamen yerine geçirmek yerine, onların işlerini kolaylaştırabilir ve verimliliklerini artırabilir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 19

YAPAY ZEKA HANGİ MESLEKLERİ OTOMATİKLEŞTİREBİLİR?

Yapay zeka, özellikle rutin ve tekrar eden görevlerin olduğu meslekleri otomatikleştirebilir. İşte yapay zekanın otomatikleştirebileceği bazı meslekler:

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 20

İşte bazı örnekler:

Anket Araştırmacıları: Yapay zeka, veri toplama ve analizinde kullanılarak anket araştırmacılarının işlerini otomatikleştirebilir.

Mütercim-Tercümanlar: Yapay zeka destekli çeviri araçları, dil çeviri süreçlerini hızlandırabilir ve bazı durumlarda insan tercümanların yerini alabilir.

Halkla İlişkiler Uzmanları: Otomatik içerik oluşturma ve müşteri ilişkileri yönetimi, halkla ilişkiler uzmanlarının rolünü değiştirebilir.

Hayvan Bilimciler: Yapay zeka, hayvan davranışları ve sağlığı üzerine veri analizi yaparak bu alandaki profesyonellerin işlerini etkileyebilir.

Bu meslekler, yapay zekanın analitik ve dil işleme yeteneklerinden dolayı etkileneceklerdir. Ancak, yapay zekanın yaratıcılık, empati ve karmaşık problem çözme gibi insan özelliklerini taklit edemediği alanlarda, insan iş gücüne olan ihtiyaç devam edecektir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 21

Yapay zeka, bu mesleklerdeki insanları tamamen yerine geçirmek yerine, onların işlerini kolaylaştırabilir ve verimliliklerini artırabilir.

İş Analistleri ve Yönetim Danışmanları: İş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi için yapay zeka kullanılabilir.

Mali Yöneticiler ve Direktörler: Finansal verilerin analizi ve raporlamada yapay zeka etkili olabilir

Yeminli ve Sertifikalı Muhasebeciler: Muhasebe işlemleri, yapay zeka ile otomatikleştirilebilir.

Psikologlar: Veri analizi ve desen tanıma yoluyla, yapay zeka psikolojik araştırmalarda kullanılabilir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 22

Satın Alma Yöneticileri ve İdarecileri: Tedarik zinciri yönetimi ve satın alma kararları için yapay zeka destekli sistemler devreye girebilir.

Ekonomistler, İstatistikçiler, Aktüerler: Büyük veri setlerinin analizinde yapay zeka kullanımı yaygındır.

İş ve Finans Proje Yönetim Uzmanları: Proje yönetimi ve finansal planlama, yapay zeka araçlarıyla otomatikleştirilebilir.

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Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede 23

Bu meslekler, yapay zekanın analitik yetenekleri ve veri işleme kapasitesi sayesinde otomatikleştirme potansiyeline sahiptir. Ancak, yapay zekanın bu mesleklerdeki insanları tamamen yerine geçirmesi beklenmiyor; daha çok, iş süreçlerini kolaylaştırma ve verimliliği artırma yönünde bir etkisi olacaktır.

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