Yapay zeka kalbin sırrını çözdü

Herkesin bir kronolojik yaşı var, ancak kalbinizin biyolojik yaşı, onun ne kadar sağlıklı olduğunu gösterdi. Yaşam tarzı, beslenme ve genetik faktörler, kalbin biyolojik yaşını kronolojik yaştan farklı kılabildi. Bilim dünyası, bu farkı tespit etmek için yapay zekadan faydalanarak kalp sağlığında devrim niteliğinde bir adım attı.

Viyana’da düzenlenen EHRA Kongresi’nde (Avrupa Kalp Ritmi Derneği), Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından sunulan bir çalışma, yaklaşık 500 bin kişinin EKG verilerinden elde edilen bilgilerle kalbin biyolojik yaşını tahmin eden bir yapay zeka algoritmasının geliştirildiğini duyurdu. Bu yenilik, kalp krizi ve felç gibi riskleri erken tespit ederek binlerce hayat kurtarma potansiyeli taşıdı.

KALBİN BİYOLOJİK YAŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Kalbin biyolojik yaşı, organın ne kadar iyi çalıştığını ve kardiyovasküler riskleri yansıtıyor. ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Stanley Hazen, “Biyolojik yaş, kronolojik yaştan daha fazla bilgi verir. Örneğin, 50 yaşındaki bir kişinin kalbi, yaşam tarzına bağlı olarak 30 veya 70 yaşında gibi davranabilir” dedi. Hazen’e göre, biyolojik yaşın bilinmesi, kişiselleştirilmiş tedavi planlarının oluşturulmasında kritik bir rol oynadı.

EHRA 2025 Kongresi’nde sunulan çalışmada, 425.051 EKG verisiyle eğitilen ve 97.058 ek EKG ile doğrulanan bir derin öğrenme algoritması kullanıldı. Algoritma, 12 kanallı EKG bulgularını analiz ederek kalbin biyolojik yaşını hesapladı ve bu yaşın mortalite ile kardiyovasküler riskleri öngörmede geleneksel yöntemlerden daha etkili olduğu kanıtlandı.

Araştırma, biyolojik yaşın kronolojik yaştan yedi yıl fazla olması durumunda, tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin %62, en kötü kardiyovasküler sonuçların riskinin ise %92 arttığını gösterdi. Buna karşılık, biyolojik yaşın yedi yıl daha genç olması, ölüm riskini %14, kardiyovasküler riskleri ise %27 azalttı.

YAPAY ZEKA NASIL ÇALIŞIYOR?

Oxford Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Charalambos Antoniades, yapay zekanın kardiyovasküler tıpta bir “oyun değiştirici” olduğunu vurgulayarak, “Geleneksel EKG analizleri, bazı ince detayları gözden kaçırabilir. Yapay zeka, büyük veri setlerini tarayarak insan gözünün fark edemeyeceği kalıpları tespit ediyor” dedi.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, yapay zeka destekli algoritmaların ekokardiyografi görüntülerini analiz ederek kalp yetmezliğini %90’ın üzerinde doğrulukla teşhis edebildiğini doğruladı.

Algoritma, EKG verilerindeki elektriksel sinyalleri inceleyerek kalbin fonksiyonel durumunu değerlendirdi.

Örneğin, kalp atış hızı, ritim bozuklukları ve damar sağlığı gibi parametreler, biyolojik yaşın hesaplanmasında kilit rol oynadı. Bu veriler, yaşam tarzı faktörleriyle birleştirildiğinde, kişinin kalp sağlığı hakkında kapsamlı bir tablo sundu. İngiltere’deki bir başka çalışma, yapay zeka destekli koroner tomografi taramalarının, gelecek 10 yıl içinde kalp krizi riskini doğru bir şekilde öngörebildiğini gösterdi.

RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Uzmanlar, kalbin biyolojik yaşını genç tutmanın mümkün olduğunu belirtti. Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Maryam Kavousi, yaşam tarzı değişikliklerinin kalp sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyerek, “Düzenli egzersiz, Akdeniz diyeti ve stres yönetimi, kalbin biyolojik yaşını düşürebilir” dedi.

İşte kalbinizi genç tutmak için öneriler:

Fiziksel Aktivite: Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz, kalp kaslarını güçlendiriyor ve damar sağlığını koruyor.

Sağlıklı Beslenme: Zeytinyağı, balık ve sebze ağırlıklı Akdeniz diyeti, kalp dostu besinlerle biyolojik yaşı azaltıyor.

Sigaradan Kaçınma: Sigara, kalbin biyolojik yaşını hızlandıran en büyük etkenlerden biri.

Stres Yönetimi: Meditasyon ve yoga, stres hormonlarının kalp üzerindeki olumsuz etkilerini azaltıyor.

Düzenli Kontroller: EKG ve kan testleri, erken teşhis için kritik önem taşıyor.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERLE 7/24 İZLEME

Yapay zeka, sadece klinik ortamda değil, günlük yaşamda da kalp sağlığını korudu. The Lancet Digital Health’te yayımlanan bir çalışma, Fitbit gibi giyilebilir cihazların, atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarını %98 doğrulukla tespit edebildiğini gösterdi. Bu cihazlar, kalp atış hızını ve uyku kalitesini analiz ederek potansiyel riskleri erken fark edebildi.

GELECEKTE KARDİYOLOJİYİ NELER BEKLİYOR?

Yapay zekanın kardiyolojideki uygulamaları, erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavilerle sınırlı değil.

European Journal of Preventive Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, yapay zekanın hasta geçmişini ve genetik verileri analiz ederek en uygun tedavi planlarını önerdiğini gösterdi.

Örneğin, kalp yetmezliği hastalarında, algoritmalar hangi ilaç dozlarının daha etkili olacağını belirleyerek komplikasyon riskini azalttı.

KALBİNİZİ GELECEĞE TAŞIYIN

Yapay zeka, kalbin biyolojik yaşını hesaplayarak sağlıkta yeni bir çağın kapısını araladı. Erken teşhis, kişiselleştirilmiş tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle, kalbinizi kronolojik yaşınızdan daha genç tutabileceğiniz vurgulandı.