Yapay zeka kılıklı mühendislerden büyük vurgun: CEO itifasını verdi

Yazılım geliştirme sürecini "pizza siparişi kadar kolaylaştırdığını" ileri süren Builder.ai, Natasha adını verdiği sistemin tamamen AI tabanlı olduğunu savunuyordu. Ancak Bloomberg’in nisan 2025 tarihli araştırmasına göre, Hindistan’daki Noida ve Bangalore kentlerinde yüzlerce mühendis uygulamaları manuel olarak geliştiriyordu. Kullanıcılar ise bu sürecin yapay zekâ tarafından yürütüldüğüne inandırılıyordu.

Tech Spot’un aktardığına göre, çalışanlara İngilizce’de Hint aksanına dair ifadeleri kullanmamaları ve çalışma saatlerini İngiltere’ye göre ayarlamaları talimatı verildi. Bu sayede sistemin tamamen otomatik olduğu izlenimi korunmaya çalışıldı. Şirketin iç yazışmalarında, "Anlatımız yalnızca AI üzerine odaklanmalı, insan emeği asla gündeme gelmemeli" ifadeleri yer aldı.

FİNANSAL OYUNLARLA ŞİŞİRİLMİŞ GELİRLER

Builder.ai’nin, Hintli teknoloji şirketi VerSe Innovation ile 2021-2024 yılları arasında sahte fatura alışverişi yaptığı belirlendi. Gerçekte sunulmayan hizmetler karşılığında düzenlenen faturalarla gelirlerin bazı durumlarda yüzde 300 oranında şişirildiği tespit edildi. Bağımsız denetçilerin raporuna göre, 2024 yılı gelirleri gerçekte sadece 55 milyon dolardı; oysa 220 milyon dolar olarak beyan edilmişti.

VerSe'nin kurucu ortağı Umang Bedi ise iddiaları "kesinlikle asılsız" şeklinde reddetti.

MİCROSOFT VE AMAZON DA KANDIRILDI

2023’te Builder.ai’ye 455 milyon dolar yatırım yapan Microsoft, şirketin Azure bulut platformuyla entegre olacağını açıklamıştı. Ancak Viola Credit'in sahte mali belgeleri tespit etmesiyle 37 milyon dolarlık fonu geri çekmesi sonrası iş birliği çöktü. Builder.ai'nin kasasında yalnızca 5 milyon dolar kaldı. Amazon’a 85 milyon, Microsoft’a ise 30 milyon dolar borçlu olan şirket hakkında ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) soruşturma başlattı.

CEO İSTİFA ETTİ, BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Kurucu Sachin Dev Duggal, Şubat 2025’te CEO’luk görevinden istifa ederek Dubai’ye taşındı. Yerine geçen Manpreet Ratia, yaklaşık 1000 çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu. Bu gelişme, ChatGPT sonrası dönemin en büyük AI skandallarından biri olarak kayıtlara geçti.