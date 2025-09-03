Yapay zeka kullananlara üzücü haber...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
OpenAI firmasının yapay zeka sohbet modeli ChatGPT'ye küresel çapta erişim problemi yaşandı.

Downdetector gibi kesinti takip siteleri ve kullanıcı raporlarına göre OpenAI şikertine ait yapay zeka sistemi ChatGPT'ye erişimde dünya genelinde problem meydana geldi.

eeb77679-317b-418c-892d-1877c67c7acd-w.png

Kullanıcılar, ChatGPT'nin sorulara yanıt vermediğini, geçmiş sohbetlere erişemediklerini ve sayfanın boş kaldığını bildirdi.

Çeşitli sosyal medya platformlarında ve forumlarda binlerce şikâyet paylaşılırken, bazı kullanıcılar durumu mizahi bir dille eleştirdi.

OpenAI yetkilileri resmi web sitesinden yaptıkları açıklamada, "Ekipler sorunun kaynağını tespit etmek ve çözmek için çalışıyorlar" bilgisini verdi.

Erişim problemi yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

