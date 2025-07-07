Yapay zekâ restoranları ele geçiriyor

Ankete katılanların yüzde 98’i, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zekânın müşteri deneyimi üzerindeki etkisinin büyük olacağını belirtti. Her on katılımcıdan sekizi ise gelecek yıl bu alandaki harcamalarını artırmayı planlıyor.

Yapay zekâ şimdiden bazı restoranlarda telefonları cevaplıyor, arka ofis işlerine yardım ediyor ve pazarlama süreçlerini destekliyor. Deloitte danışmanı Emma Blecker, büyük zincirlerin bu teknolojileri ilk benimseyenler olduğunu, ancak küçük işletmelerin de bu dönüşümden geri kalmayacağını ifade etti.

Bugün İngiltere'de restoranların yalnızca yüzde 20’si sesli yapay zekâ çözümleri kullanıyor. Ancak birçok işletme, sipariş önerileri gibi işlevleri yerine getirebilen sistemleri test ediyor. Ayrıca, yapay zekâ müşterilere e-posta ya da telefon yoluyla etkinlikler hakkında bilgi vererek restoranın görünürlüğünü artırabiliyor.