Yapay zeka savaşlarına Selçuk Bayraktar da katıldı!

Baykar şirketi yöneticisi Selçuk Bayraktar, "yerli ve millî imkânlarla geliştirilen" yeni sosyal medya platformu “Next Teknofest Sosyal”i duyurdu. Bayraktar, bu platformun Türkiye’nin teknolojide bağımsızlığına katkı sağlayacağını vurguladı.

Bayraktar ayrıca, son dönemde hakaret içeren içeriklerle gündeme gelen yapay zekâ sistemlerine karşılık, “Ahlaklı Yapay Zekâ” adını verdikleri bir alternatif geliştirdiklerini de açıkladı. Bu sistem, özellikle etik ve değer temelli içerik üretmeyi hedefliyor.

Yeni platform ve yapay zekâ sisteminin ilerleyen günlerde daha ayrıntılı tanıtılması bekleniyor.