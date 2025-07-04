Yapay zeka sayesinde hamile kaldı! Teknoloji sonunda bunu yaptı

"Azospermi" teşhisi ile 18 sene boyunca çocuk sahibi olamayan ABD'li çift, yapay zeka destekli yeni bir yöntem sayesinde çocuk sahibi oldu.

Birçok kez tüp bebek yöntemini deneyen çift, erkeklerde nadir görülen "azospermi" rahatsızlığı sebebiyle çocuk sahibi olamıyordu. Azospermi ise erkeklerde meni örneğinde sperm hücresinin olmamasıyla karakterize edilen ciddi bir kısırlık türü.

YAPAY ZEKA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Çift, çocuk sahibi olamayınca Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi'ne gitti. Merkezde yapılan ve "STAR" adı verilen yeni bir yöntemle umutları yeniden yeşerdi. Merkeze verdikleri meni örneği, gelişmiş yapay zeka programı ile tarandı. Uzmanlar, normal şekilde imkansız gibi görünen bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

Üç tane sperm hücresi belirlendi. Bu hücreler tüp bebek tedavisinde kullanıldı. Tedavi işe yaradı. Kadın kısa süre içinde hamile kdı. Bebeğin aralık ayında dünyaya gelmesi bekleniyor.