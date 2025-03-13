Yapay zekâ sektöründe 100 milyon dolarlık sırlar hedefte

Anthropic CEO'su Dario Amodei, Çinli casusların ABD'nin önde gelen yapay zekâ şirketlerinin milyonlarca dolar değerindeki algoritmik sırlarını hedef aldığını belirterek, hükümeti önlem almaya çağırdı.

Amodei, Çin'in büyük ölçekli endüstriyel casusluk faaliyetleriyle tanındığını ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketlerinin neredeyse kesinlikle hedef alındığını vurguladı. "Bu algoritmik sırların birçoğu, birkaç satır kodla ifade edilen 100 milyon dolarlık sırlar. Bunları çalmaya çalışanların olduğundan eminim ve başarılı da olabilirler," dedi. Amodei, bu riske karşı ABD hükümetinin daha fazla destek sağlamasının "çok önemli" olduğunu belirtti.

Anthropic, bu ayın başlarında Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi'ne (OSTP) sunduğu önerilerde, federal hükümetin yapay zekâ laboratuvarlarında güvenliği artırmak için sektör liderleriyle iş birliği yapmasını ve ABD istihbarat teşkilatlarıyla ortak çalışmasını önerdi.

Amodei'nin Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek'e yönelik eleştirileri de dikkat çekiyor. Anthropic'in güvenlik testlerinde, DeepSeek'in biyolojik silahlarla ilgili hassas bilgileri engelleme konusunda "en kötü performansı" sergilediğini belirtti.

Yapay zekâ alanındaki bu tür güvenlik açıkları, ABD ile Çin arasındaki teknolojik rekabetin boyutlarını gözler önüne seriyor. Çin, "Çin Malı 2025" projesi kapsamında yapay zekâ teknolojilerine büyük yatırımlar yaparak, küresel liderliği hedefliyor. Özellikle DeepSeek gibi yapay zekâ uygulamaları, Çin'in bu alandaki başarısını gösteriyor.

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ABD ise, yapay zekâ ve ilgili teknolojilerdeki üstünlüğünü korumak için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar, mikroçip üretimi, bilimsel araştırmalar ve yapay zekâ altyapısını kapsıyor. Ayrıca, ABD istihbarat teşkilatları da yapay zekâ destekli casusluk sistemleri geliştirerek, ulusal güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Amodei'nin endişeleri, yapay zekâ teknolojilerinin askeri ve otoriter amaçlarla kullanılma potansiyeline de dayanıyor. Bu durum, ABD ve Çin'in yapay zekâ alanındaki rekabetinin yeni bir Soğuk Savaş'a dönüşebileceği endişelerini artırıyor.