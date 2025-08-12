Yapay zeka sınav gözetiminde dev ortaklık: Grepp'ten ses getiren hamle

Güney Koreli teknoloji girişimi Grepp, yapay zeka tabanlı sınav gözetim platformu Monito ile dikkat çekerken, şimdi de uluslararası bir güç birliğiyle adından söz ettiriyor. Şirket, dünya genelinde bilgisayar tabanlı sınavlar (CBT) sunan dev kuruluş Prometric ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu iş birliği, Grepp’in yapay zeka teknolojisini Prometric’in 180'den fazla ülkedeki geniş test merkezleri ağıyla birleştirerek küresel dijital değerlendirme pazarında çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Bu ortaklık, eğitim teknolojileri ve yapay zeka alanında Güney Kore'nin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SINAV GÖZETİMİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Grepp, 11 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı duyuruda, çevrim içi test platformu Monito ve geliştirici değerlendirme servisi Programmers’ı Prometric’in 8 binden fazla test merkezinden oluşan küresel ağı üzerinden dağıtacağını açıkladı. Bu sayede Grepp’in teknolojisi, ABD Serbest Muhasebeci Sertifikasyon Sınavı gibi uluslararası çapta tanınan sınavları uygulayan Prometric’in altyapısı sayesinde küresel bir erişim imkânı bulacak. Bu birliktelik, uzaktan yapılan sınavların güvenilirliğini ve kalitesini artırarak dijital dönüşüme uyum sağlamayı amaçlıyor.

GÜVENİLİR VE ÖLÇEKLENEBİLİR BİR SINAV MODELİ GELİŞTİRİLECEK

Ortaklık kapsamında Grepp ve Prometric, Grepp'in yapay zeka destekli gözetim teknolojisini Prometric'in uluslararası test yönetim ve uygulama sistemleriyle birleştiren yeni bir dijital değerlendirme modeli geliştirecek. Bu model, hem yüksek kalitede operasyonel güvenilirliği sürdürecek hem de farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde tasarlanacak. Bu yeni yaklaşım, sınavların adil, güvenli ve erişilebilir bir şekilde yürütülmesini garanti altına alacak. Prometric’in aday yönetimi, sınav yönetimi, kalite güvencesi ve yasal uyumluluk konularındaki derin deneyimi, bu ölçeklenebilir yapay zeka çözümünün başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

KÜRESEL PAZARA ENTEGRE OLMAK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Grepp CEO'su Lim Sung-su, ortaklığı “küresel bir dijital değerlendirme ekosistemi inşa etme misyonumuzda önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Lim, Prometric ile birlikte yapay zeka tabanlı ortamları genişleterek herkesin becerilerini adil bir şekilde doğrulamasını ve küresel ölçekte büyümesini sağlayacaklarını ifade etti. Prometric Asya-Pasifik Genel Müdürü Humphrey Chan ise, Grepp ile yapay zeka tabanlı dijital değerlendirme pazarında yeni bir standart yaratmayı dört gözle beklediklerini belirtti. Chan, bu iş birliğinin dünya genelindeki adaylara ve eğitim kurumlarına daha güvenilir sınav ortamları sunacağını sözlerine ekledi.

GELECEK İÇİN YÜKSEK BEKLENTİLER

Bu stratejik ortaklık, Grepp'i Prometric gibi dev bir dağıtım ağına doğrudan erişim sağlayan birkaç Koreli girişimden biri haline getiriyor. Kore'nin girişim ekosistemi açısından, bu durum makine öğrenimi, uzaktan izleme ve yasal uyumluluğu bir araya getiren yapay zeka tabanlı eğitim teknolojilerinin artan küresel önemini vurguluyor. Başarılı bir şekilde uygulandığı takdirde, bu ortaklık bilgisayar tabanlı test operasyonlarını etkileyebilir, yapay zeka sınav gözetimi için güven düzeylerini yükseltebilir ve Kore'nin ihraç edilebilir eğitim teknolojisi altyapısındaki varlığını güçlendirebilir.